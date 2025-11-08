Shirley Valentineszínésznőelhunyt

Elhunyt Pauline Collins, Shirley Valentine megformálója

November 6-án, 85 éves korában elhunyt Pauline Collins brit színésznő, a világhírű Shirley Valentine című film és színpadi darab címszereplője. A művész a Parkinson-kórral folytatott hosszú küzdelem után családja körében hunyt el. Pauline Collins egy olyan hősnő megtestesítőjeként írta be magát örökre a színjátszás nagykönyvébe, aki millióknak adott erőt a változáshoz és az önmagukra találáshoz.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2025. 11. 08. 10:02
Pauline Collins a Shirley Valentine című filmben
A brit színház- és filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakja távozott. Pauline Collins, a BAFTA- és Tony-díjas színésznő, Shirley Valentine megformálója 85 évesen, békésen hunyt el, családja körében. A színésznő halálát a Parkinson-kór okozta, amellyel évek óta élt együtt.

Pauline Collins
Pauline Collins és Maggie Smith

Pauline Collins családja mélyen megrendülve adott ki nyilatkozatot a színésznő haláláról, amelyben kiemelték nemcsak szakmai zsenialitását, de közvetlenségét is:

Pauline oly sok mindent jelentett oly sok embernek, sokféle szerepet játszott el az életében. Egy ragyogó, szikrázó, szellemes jelenség volt a színpadon és a képernyőn. Karrierje során politikusokat, édesanyákat és királynőket is alakított

– fogalmazott a család.

Azonban a legfontosabb megemlékezést a színésznő leghíresebb szerepének szentelték, amely a leginkább leírta a valódi lényét is:

Őt mindig az ikonikus, erős akaratú, élénk és bölcs Shirley Valentine-ként fogjuk emlegetni – egy szerep, amelyet a sajátjává tett. Ennél is fontosabb, hogy ő volt a mi szerető édesanyánk, a mi csodálatos nagymamánk és dédnagymamánk. Melegszívű, vicces, nagylelkű, figyelmes, bölcs – mindig ott volt nekünk. Köszönjük az angyali gondozóinak, hogy méltósággal, együttérzéssel és legfőképpen szeretettel búcsúzhatott el.

A színésznő hosszú időn át volt házas a szintén színész John Aldertonnal, akivel 56 éven át élt együtt szerelemben és munkakapcsolatban. Alderton megható szavakkal emlékezett feleségére:

Azt láttam, hogy nemcsak a sokszínű karakterek briliáns skálája volt meg benne, hanem a varázs, amellyel kihozta a legjobbat mindenkiből, akivel együtt dolgozott. Azt akarta, hogy mindenki különleges legyen

– osztotta meg a színész.

Pauline Collins olyan erővel formálta meg Shirley Valentine karakterét, hogy az mindenkiben nyomot hagyott

A színésznő Shirley Valentine alakításával egy olyan hősnő portréját festette meg, aki mer változtatni, még ha fél is. Collins hiteles, szívbe markoló játéka rávilágított arra, hogy soha nem késő újrakezdeni, és a boldogság, a belső béke megtalálható.

Pauline Collins egy olyan tehetséges művész volt, akinek arca és karaktere azonnal belevésődött a nézők emlékezetébe.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

