Elhunyt Pauline Collins, Shirley Valentine megformálója

A brit színház- és filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakja távozott. Pauline Collins, a BAFTA- és Tony-díjas színésznő, Shirley Valentine megformálója 85 évesen, békésen hunyt el, családja körében. A színésznő halálát a Parkinson-kór okozta, amellyel évek óta élt együtt.

Pauline Collins és Maggie Smith

Pauline Collins családja mélyen megrendülve adott ki nyilatkozatot a színésznő haláláról, amelyben kiemelték nemcsak szakmai zsenialitását, de közvetlenségét is:

Pauline oly sok mindent jelentett oly sok embernek, sokféle szerepet játszott el az életében. Egy ragyogó, szikrázó, szellemes jelenség volt a színpadon és a képernyőn. Karrierje során politikusokat, édesanyákat és királynőket is alakított

– fogalmazott a család.

Azonban a legfontosabb megemlékezést a színésznő leghíresebb szerepének szentelték, amely a leginkább leírta a valódi lényét is:

Őt mindig az ikonikus, erős akaratú, élénk és bölcs Shirley Valentine-ként fogjuk emlegetni – egy szerep, amelyet a sajátjává tett. Ennél is fontosabb, hogy ő volt a mi szerető édesanyánk, a mi csodálatos nagymamánk és dédnagymamánk. Melegszívű, vicces, nagylelkű, figyelmes, bölcs – mindig ott volt nekünk. Köszönjük az angyali gondozóinak, hogy méltósággal, együttérzéssel és legfőképpen szeretettel búcsúzhatott el.

A színésznő hosszú időn át volt házas a szintén színész John Aldertonnal, akivel 56 éven át élt együtt szerelemben és munkakapcsolatban. Alderton megható szavakkal emlékezett feleségére:

Azt láttam, hogy nemcsak a sokszínű karakterek briliáns skálája volt meg benne, hanem a varázs, amellyel kihozta a legjobbat mindenkiből, akivel együtt dolgozott. Azt akarta, hogy mindenki különleges legyen

– osztotta meg a színész.

Pauline Collins olyan erővel formálta meg Shirley Valentine karakterét, hogy az mindenkiben nyomot hagyott

A színésznő Shirley Valentine alakításával egy olyan hősnő portréját festette meg, aki mer változtatni, még ha fél is. Collins hiteles, szívbe markoló játéka rávilágított arra, hogy soha nem késő újrakezdeni, és a boldogság, a belső béke megtalálható.