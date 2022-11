A Covid-lezárások nehéz helyzetbe hozzák Kína gazdaságát + videó

Peking akkor sem fog lemondani a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos zéró tolerancia politikájáról, ha az árt a kínai gazdaságnak – napok óta ez az egyértelmű üzenetük a kínai hatóságoknak, miután az úgynevezett zéró-Covid-politika értelmében olyan többmilliós városokban rendeltek el kijárási tilalmat, mint a 12 millió lakosú Csengcsou és a 18 milliós Kanton. A nemzeti egészségügyi bizottság ugyanakkor közleményben hangsúlyozta: mindent megtesznek, hogy kontroll alatt tartsák a koronavírus-fertőzések számát, s minél előbb visszatérhessen az élet a megszokott kerékvágásba.

Növekszik a Covid-fertőzöttek napi esetszáma

A járvány három évvel ezelőtti kitörése óta Kínában még mindig csak egymillió esetet regisztráltak, és mindössze 5200 a betegségben elhunytak száma, ami a szigorú előírások következménye. Összehasonlításképpen: Európában 235 milliónál tart a fertőzöttek és csaknem kétmilliónál az elhunytak száma. A három egymást követő napi, több mint ezer új eset elég volt ahhoz, hogy a múlt héten épületeket és egész kerületeket zártak le több kínai nagyvárosban, emberek millióit hozva nehéz helyzetbe. A korlátozások feloldására egyelőre várni kell, mert szerdán 3400 újonnan regisztrált fertőzöttet jegyeztek fel országszerte, ez a legmagasabb szám augusztus óta.

A Covid-lezárások elől menekül Csengcsou lakossága

Októberben az újabb öt évre megválasztott kínai elnök, Hszi Csin-ping is megerősítette, hogy nem lazítanak a Covid-szabályokon. Ám míg egészségügyi szempontból hasznosnak tűnik a lezárás és a karantén, lelkileg egyre inkább meggyötri az embereket, gazdaságilag pedig nagy terhet ró az országra. Ennek egyik legegyértelműbb jeleként a világ legnagyobb elektronikai gyártója, a tajvani Foxconn csengcsoui gyárából menekülnek az alkalmazottak, mivel az iPhone mobiltelefonok összeszerelését végző gyár is abban a városrészben található, ahol szerdától egyhetes kijárási tilalmat rendeltek el.

A szóban forgó területen nincs tömegközlekedés, a lakosokat pedig arra ösztönzik, otthonról dolgozzanak. A vállalat ígéretet tett arra, hogy megnégyszerezi az ott maradók jutalmát, ám a világhálóra felkerült videófelvételek szerint nem csupán a gyárból, de a városból is menekülnek az emberek. A CNN amerikai hírtelevízió által ismertetett becslések szerint akár 10-30 százalékkal is visszaeshet a Foxconn termelékenysége, amely az ünnepekre és a vásárlási lázra készülő amerikai Apple vállalatot is nehéz helyzetbe hozhatja. A kétszázezer embert alkalmazó csengcsoui gyár a világ legnagyobb iPhone-összeszerelő üzeme.

Néhány Covid-fertőzött is elég a lezáráshoz

A zéró-Covid-politika szigorúságát kitűnően érzékelteti, hogy Csengcsouban elég volt, hogy száz fölé emelkedjen a napi fertőzöttek száma a zárlat életbe léptetéséhez. Miután egy másik városban, a nyolc és fél milliós Vuhanban – a pandémia kitörésének helyszínén – napi 20-25 új esetet regisztráltak múlt héten, az egyik kerületben több mint 800 ezer embert helyeztek karanténba. Pekingben a múlt héten bezárták az Universal Resort nevű vidámparkot, miután az egyik látogató koronavírus-tesztje pozitív lett, e hét elején pedig a sanghaji Disneylandben tíz fertőzött kellett a kapuk bezárásához, a vendégek bennragadásához, akik csak negatív koronavírusteszt esetén hagyhatják el a létesítményt. A szigorúság miatt ideiglenesen bezárta nemrég két gyárát a Nio kínai elektromos autógyártó Hofej városában, míg összesen 1400 KFC, Pizza Hut és Taco Bell üzletét volt kénytelen bezárni a sanghaji székhelyű Yum China, amely ezeknek az étteremláncoknak a tulajdonosa Kínában.