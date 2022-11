A liberális lap megpróbálta elbagatellizálni az illegális fegyverkereskedelmet

Európában és a tengerentúlon is komoly aggodalmat keltett a gyanú, hogy az európai feketepiacra is kerülhetett abból a temérdek fegyverből, amelyet a nyugati országok Ukrajnának szántak. Több tíz milliárd dollár értékű katonai segítség érkezett eddig Ukrajnába, Washington például több mint ezernégyszáz, vállról indítható légvédelmi fegyvert bocsátott az ország fegyveres erőinek rendelkezésére, amelyek képesek egy utasszállító repülőgépet is lelőni.

A Biden-kormányzat emellett több mint tízezer gránátvetőt és kézifegyvert, valamint több mint hatvanezer lőszert is szállított Ukrajnának. Hasonlóképpen az Egyesült Királyság több mint ötezer páncéltörő rakétát küldött Ukrajnának, olyan fegyvereket, amelyek könnyen célba vehetik és megsemmisíthetik a legtöbb mozgó járművet.

A feketepiaci kereskedelemben több európai ország is érintett lehet, legalábbis erre figyelmeztetett a finn Nemzeti Nyomozóiroda főfelügyelője. Az Egyesült Államok a napokban megkongatta a vészharangot, az Europol – amely segítséget nyújt a tagállamok bűnüldöző hatóságainak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépésben – pedig már nyáron figyelmeztetett, hogy fennáll a veszélye annak, hogy bűnszervezetek kezére kerülhetnek az Ukrajnának szánt fegyverek. De a NATO és az EU is riasztást adott ki nyáron az ukrajnai fegyvercsempészet miatt.

A Business Insider lap megpróbálta bebizonyítani, hogy ez a jelenség nem létezik az orosz–ukrán háború kapcsán és a baloldali és liberális mainstream média is közel hasonló módon próbálja tagadni az illegális fegyverkereskedelem szerepét a háborúkban. A cikkek elején rendre letagadják a jelenséget, majd ezután következtetésképp kénytelenek elismerni, hogy az általuk megkérdezett szakértők és intézményi vezetők komoly veszélyekre figyelmeztetnek.