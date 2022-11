Folyamatosan nő Marine Le Pen népszerűsége

Mindhárom eljárás után a baloldali összefogás, az Új Ökológiai és Szociális Népszövetség (Nupes) képviselői és a Nemzeti Tömörülés (RN) is bizalmatlansági indítványokat nyújtottak be a kormány ellen, a Nupes kezdeményezését az RN pedig voksokkal is támogatta. Ha a bizalmatlansági indítványokat a nemzetgyűlés ellenzéki képviselői megfelelő létszámban megszavazták volna, az a kormány bukását idézte volna elő. Élisabeth Borne a Nupes és az RN összefogását a francia kormány megbuktatására sokkolónak nevezte a portugál országos napilapnak, a Publicónak adott szombati interjúban, és bejelentette, hogy nem zárja ki a francia parlament feloszlatásának a lehetőségét sem.