Újra megválasztották a világ legrégebb óta hatalmon lévő vezetőjét

Egyenlítői Guinea elnöke, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo aligha olvasta Nic Cheeseman and Brian Klaas Hogyan bundázz meg egy választást? (How to rig an election?) című könyvét, amelyben a szerzőpáros arról értekezik, hogy még az elcsalt választásokat sem érdemes „túlnyerni”. A diktatúrákat kutató szakértők azzal érvelnek, hogy a 90 százalék feletti erdemény már egy banánköztársaságbeli manipulációt sejtet, és azt üzeni, hogy nem érdekli a vezetőket sem a hazai, sem a nemzetközi közösség véleménye – írta a dél-afrikai Institute for Security Studies kutatóintézet.

Ehhez képest az apró nyugat-afrikai országban a látszatra sem ügyeltek. Az egy héttel ezelőtti választások hétvégén közölt végeredményei szerint az államfő 98 százalékos részvétel mellett a szavazatok 94,9 százalékát söpörte be, pártja pedig minden mandátumot megszerzett a törvényhozásban.

Ez azt jelenti, hogy a hatodik ciklusát megkezdő Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 43 éve után tovább irányíthatja az országot, ezzel pedig – a monarchiákat nem számolva – ő a világ legrégebb óta hatalmon lévő vezetője.

Az eredmény egyébként egyáltalán nem meglepő, az elnök még egyetlen választáson sem szerzett 93 százaléknál kevesebbet. A nyolcvanesztendős politikus a legutóbbi, 2016-os választás előtt azt nyilatkozta, hogy alighanem utoljára méreti meg magát, mert túl régóta van hatalmon, ám úgy tűnik, meggondolta magát. Igaz, a stafétát alighanem saját fiának adná át, aki már most is az ország alelnöke, korábban több nyugati ország szankciókat vetett ki rá korrupció miatt, miután dollármilliókat tapsolt el Amerikában és Európában.

Egyenlítői-Guinea nem egy monarchia. De ha megvan hozzá a tehetsége, nem tehetek semmit

– latolgatta az öröklés lehetőségeit.

Az ország 1968-ban nyerte el függetlenségét Spanyolországtól, majd 1979-ben Teodoro Obiang Nguema Mbasogo saját nagybátyját buktatta meg egy puccsal. Egyenlítői Guineában 1996-ban jelentős olajkészleteket találtak, ennek köszönhetően az állam afrikai viszonylatban a leggazdagabbak közé tartozik, ebből azonban a rendszerszintű korrupció miatt a népesség nagy része keveset élvezhet. Az elnök hatodik mandátumát arra próbálhatja majd használni, hogy rendezze nemzetközi megítélését. Erre utal az is, hogy nemrégiben eltörölték a halálbüntetést.

Borítókép: Egyenlítői Guinea elnöke, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. (Fotó: Europress/AFP/Minasse Wondimu Hailu)