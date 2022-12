Feszült helyzetben utazik Irakba Novák Katalin

Rendszeres rakétaeső

A másik veszélyt a rendszeres rakétázások jelentik. Az utóbbi időben Irán indított több rakéta- és dróntámadást kurdisztáni célpontok ellen, mert állításuk szerint az ott működő kurd milíciáknak köze van a perzsa államban kirobbant rendszerellenes tüntetésekhez. Emlékezetes, hogy miután 2020-ban az amerikaiak Bagdadban végeztek Kászem Szolejmánival, az iráni Forradalmi Gárda tábornokával, a megtorló csapás az amerikai vezetésű erbíli repülőteret is célba vette. A magyar honvédek időben fedezékbe húzódtak, közülük senki nem sérült meg. Az Iránhoz köthető, főként síita milíciák azóta is gyakran lőnek be a térségbe.

Sőt, novemberben a török légierő is csapást mért észak-iraki célpontokra azt követően, hogy a terrorszervezetként számon tartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) robbantásos merényletet követett el Isztambulban.

Magyarország segít

Az Iszlám Állam 2014-es hódításai során egyik első dolga volt az Irakban élő vallási kisebbségek, így a jazidik és keresztények üldözése és lemészárlása. – Elfoglaljuk a ti Rómátokat! – üzenték a terroristák még hatalmuk csúcsán, propagandavideójukban hírhedt fekete zászlójuk lebegett a vatikáni Szent Péter tér felett. Nem csoda, hogy aki csak tehette, menekült.

Míg húsz évvel ezelőtt nagyjából másfél millió keresztény élt az országban, mára becslések szerint jó, ha 120 ezren maradtak.

Ezért is volt üzenetértékű, mikor 2020-ban Ferenc pápa Irakba, köztük a terroristák fővárosaként számon tartott, öt éve felszabadított Moszulba, illetve Erbílbe is ellátogatott. Az elvándorlás az országból még mindig óriási problémát okoz, az ENSZ adatai szerint az Európába érkező illegális migránsok kilencedik legnagyobb csoportja iraki volt.

Fotó: László Dávid

A Hungary Helps program az elsők között nyújtott támogatást a talpraálláshoz a helyi keresztényeknek, hogy a migráció helyett a helyben maradást választhassák.

Legfontosabb projektjeik között szerepel a „Magyarország leányának” is nevezett Tell-Aszkuf település újjáépítése, ahová a magyar segítségnek hála ezer elüldözött család térhetett vissza. De komoly támogatást kap a khankei menekülttábor is, amely a jazidiknek ad otthont, akik ellen a terrorszervezet népirtást követett el.