Ukrajna újjáépítése a háború után: a rengeteg pénz mellett fegyelem is kell

Az Ukrajna újjáépítéséről szóló tárgyalások központi eleme az a svájci Luganóban idén júliusban elfogadott ukrán újjáépítési terv, illetve a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által felállított Háború Utáni Újjáépítésért felelős Nemzeti Tanács, amelynek feladatai között szerepel a fejlesztési irányok azonosítása, programok kidolgozása, helyi szervezetek bevonása, illetve a javaslatok felterjesztése az elnöknek. Gyakorlatilag ez a szerv lesz a felelős a befolyó adományok felhasználásának megtervezéséért, illetve a háború utáni újjáépítés minden kérdésköréért.

A Luganóban lefektetett tervek szerint az ukrán gazdaság 2032-re legalább 7 százalékos éves bővülést fog elérni, és addigra több mint 750 milliárd befektetést szeretnének az országba csábítani. „Stratégiai szempontok miatti kötelező” fejlődési irányként határozzák meg az európai integrációt, illetve az Európai Unió és a G7-államcsoport piacaihoz való hozzáférés megteremtését. Egyetlen másik, hasonlóan fontos célkitűzés van: a nemzetbiztonság erősítése.

Ennek részét képezi egy önműködő katonai-ipari komplexum létrehozása, melynek az önvédelemhez megfelelő fegyvereket kell tudnia előállítani.

Ukrajna képessége és hajlandósága a döntő

A sikeres újjáépítés záloga azonban az ukrán társadalom és politikai vezetés képességein is múlik. A War On The Rocks című, a Texasi Nemzetbiztonsági Szemle mellett működő szakportál szerint az ukrán újjáépítési tervben lefektetett 7 százalékos éves növekedésre csak azért nem lehet azt mondani, hogy túlságosan ambiciózus, mert egyszer már volt olyan: 2000-től 2008-ig, amikor az ország sikeresen lábalt ki a posztszovjet korszakból, legalábbis gazdasági értelemben.

Aztán ezt a növekedést belső, politikai jellegű hatások, döntően a korrupció rombolták le, kérdéses tehát, hogy ezzel mit tud kezdeni az ukrán állami vezetés.

Az Újjáépítési Tanács feladatai között egyébként antikorrupciós megoldások kidolgozása is szerepel egy nemzetközi szakértőkből álló tanáccsal történő folyamatos konzultáció lehetősége mellett. Érdemi újjáépítés azonban csak a harcok befejezése után lehetséges.