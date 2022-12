Ünnepi fényekben Isztambul a novemberi robbantás után

Már nincsenek kint az áldozatok emlékére kihelyezett virágok és gyertyák. Az utca másik oldalán, tízpercnyi sétára történt a robbantás, de nem látni semmit. Az épületek nem sérültek, csak a kinti virágosládák és a járda, de azokat rendbe tették

– igazított minket útba az egyik ékszerüzlet eladója az isztambuli Istiklal utcában. A robbantás helyszínére érve valóban nem láttuk annak nyomait, egy éttermi dolgozótól, Adnantól megtudtuk, a novemberi események után egy sor biztonsági intézkedést is bevezettek a környéken:

a padokat elbontották, és sem az utcai árusok, sem az utcazenészek nem települhetnek ki.

Mintegy másfél hónappal ezelőtt hat ember vesztette életét és több mint nyolcvanan sebesültek meg a forgalmas utcában, miután egy fiatal nő hosszú várakozás után egy padon hagyta táskáját. Nem sokkal később a táskába rejtett pokolgép felrobbant. A biztonsági felvételek alapján az elkövetőt hamar őrizetbe vették a hatóságok, a szíriai Ahlám Albasír akkor azt mondta, a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) megrendelésére hajtotta végre a merényletet és a parancsokat az észak-szíriai Kobaniból kapta. Noha a PKK nem vállalta magára a robbantást, Ankara a kurd fegyvereseket okolja, még a szíriai nő letartóztatását is élőben közvetítették a török tévécsatornák. Recep Tayyip Erdogan török elnök a támadás után szárazföldi offenzíva megindítását helyezte kilátásba a Szíria északi területein állomásozó Népvédelmi Egységek (YPG) ellen.

Perecárus várja vásárlóit Isztambulban, a Hagia Szophia mellett 2022 decemberében. Fotó: Dócza Edith Krisztina

Az istiklali robbantás óta a törökök légicsapásokkal támadták a szervezet szíriai és iraki állásait is, azonban amerikai és orosz tisztviselők is amiatt aggódnak, hogy bármelyik pillanatban megindulhat egy teljes körű szárazföldi hadművelet.

Török szárazföldi offenzíva Szíriába

Az erőteljes légicsapások ellenére nem látni jelét annak, hogy a török csapatok szárazföldi offenzívára készülnének, azonban Batu Gökhan, az ankarai székhelyű Közel-keleti Stratégiai Tanulmányok Központjának (ORSAM) szakértője arról beszélt lapunknak, nem tartja kizártnak a támadás megindítását.

Szíria északi területein tevékenykedik a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia, mely szoros kapcsolatban áll az Egyesült Államok, az Európai Unió és az ENSZ által terroristának tartott PKK-val. A terrorszervezet ráadásul Észak-Irak irányából is támadja Törökországot. Erdogan többször is említette már, hogy minden szükséges lépést meg fog tenni országa biztonsága érdekében

– magyarázta az elemző.

Hulusi Akar török védelmi miniszter arról beszélt múlt hétvégén, hogy Ankara tárgyalásokat folytat Moszkvával az oroszok által ellenőrzött szíriai légtér használatáról egy esetleges YPG elleni műveletben. Szerdán pedig már háromoldalú megbeszélésre is sor került az orosz fővárosban, melyen Hulusi Akar mellett orosz hivatali kollégája, Szergej Sojgu, valamint Ali Mahmúd Abbász szíriai védelmi miniszter is részt vettek. A török delegációval Moszkvába utazott Hakan Fidan, a török nemzeti hírszerzés vezetője is. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a szíriai válság és menekültprobléma megoldásának módjai kerültek napirendre.

A találkozó érdekessége, hogy a török és a szíriai védelmi miniszter tizenegy év után, az arab országban kirobbant polgárháború kezdete óta először ült tárgyalóasztalhoz.

Mustafa Gurbuz, a washingtoni Arab Center munkatársa szerint a tárgyalás sokkal inkább annak a jele, hogy egyre csökken a török szárazföldi offenzíva megindulásának esélye.