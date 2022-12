„Zsidó létemre én is Soros György ellen vagyok!”

– Innen egyenesen Benjamin Netanjahu kijelölt miniszterelnökhöz vezet az útja. Miről lesz szó?

– Az új kormány megalakításán dolgozunk, amire várhatóan a következő napokban sor is kerülhet. Aztán végre munkához láthatunk, mert rengeteg a tennivaló. Kezelnünk kell az inflációt, az arab társadalmon belül elszabadult fegyveres erőszakot, és mindenekelőtt meg kell akadályoznunk Iránt abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson.

– Rövid ellenzéki szerep után a novemberi választásokat magabiztosan nyerte meg a Likud és a jobboldali-vallásos blokk. Mi volt a siker titka?

– Annyiban helyesbítenék, hogy a kormány nem lesz vallásos, csak lesznek vallásos tagjai is. Hogy minek köszönhető a győzelem? Szerintem elsősorban Benjamin Netanjahu személyének, aki úgy döntött, hogy nem hátrál meg, nem vonul vissza. Márpedig ő egy olyan erős vezető, akit az egész világon ismernek. Másodszor, rendkívül sikeres kampányt vezényelt le. Az eredetileg megosztott, két alakulatból álló Vallásos Cionisták pártot például meggyőzte, hogy közösen induljanak. Mivel a bejutási küszöb 3,25 százalék, ezzel értékes szavazatokat mentett meg. Ezzel szemben a baloldali blokk megosztott maradt, két pártjuk így be sem jutott a törvényhozásba. Végül kiemelném, hogy a baloldaltól a jobboldalig terjedő eddigi koalíció egyéves kormányzása alatt leígérte a csillagokat az égről, de megvalósítaniuk semmit nem sikerült. Az emberek változást akartak. Emlékeztetnék arra is, hogy Benjamin Netanjahu nem a politikája miatt szenvedett vereséget, hanem mert megannyi politikus a helyébe akart lépni.

Riválisai kampányukban semmi mást nem tudtak kínálni, csak hogy »nem Netanjahu«.

– Orbán Viktor volt az egyik első vezető, aki gratulált a győzelemhez. Ilyen jó a viszonyuk?

– Igen, igazán baráti. Kapcsolatuk túlmutat a politikán. Hasonlóan gondolkoznak és a legtöbb ideológiai kérdésben is azonos véleményen vannak. Például hisznek a nemzeti identitásban: Benjamin Netanjahu büszke arra, hogy izraeli és zsidó, Orbán Viktor pedig arra, hogy magyar és keresztény. Ugyancsak hisznek a nemzetállamokban, a szabadpiacban és gazdasági együttműködésben. Némi nézeteltérés legfeljebb abban van, hogy Izrael liberálisabb az LMBTQ-közösséggel kapcsolatban.

– A Fidesz és a Likud testvérpártok. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Mondok egy példát! A világ legnagyobb, konzervatív pártokat tömörítő szervezetében, a Nemzetközi Demokrata Unióban (IDU) tapasztalható mostanában némi ellenállás a Fidesszel szemben. Mi próbálunk kiállni mellettük. Vagy említhetném az együttműködést az Európai Parlamentben. Vagy hogy megosztjuk egymással ötleteinket, tapasztalatainkat a választásokkal kapcsolatban. Említhetném még, hogy információt cseréltünk Soros Györgyről. Ő Izraelben, különösen az izraeli jobboldalon sem túl népszerű. Elsősorban azért, mert civil szervezeteket támogat, amivel semmi baj nem is lenne, csakhogy ő a terrorizmust és Izrael-ellenességet segítő civil szervezeteket pénzel.

– Soros György miatt egyesek antiszemitizmussal vádolták a magyar kormányt.

– Érdekes, én még sosem láttam antiszemita kormányt, amely ennyit segítette volna a zsidókat: amely temetők és zsinagógák felújítását támogatja, amely kiáll a helyi zsidóság mellett! És akkor mégis hogy lehet, hogy az antiszemita incidenseket listázó nemzetközi listákon Magyarország rendre az utolsó helyeken végez?! A vád teljes ostobaság! Tudja, az izraeli baloldal szokása, hogy azonnal antiszemitának bélyegez mindenkit, aki nemzeti érzelmű. A baloldali izraeli média azért nevezi Orbán Viktort antiszemitának, mert gyűlölik őt és a konzervatívokat. Miután Orbán Viktor felavatott egy zsinagógát Szerbiában (2018-ban Szabadkán – a szerk.), az egyik baloldali újságíró barátomnak neki is szegeztem a kérdést: ő látott-e már a történelem során olyan antiszemitát, aki eurómilliókat költ zsinagógák felújítására? Vagy mikor valamiféle sötét helyként írják le Magyarországot, az kérdem: jártál már egyáltalán ott? Általában tényleg Soros Györgyre szoktak hivatkozni.

De hadd mondjak valamit: zsidó létemre én is Soros ellen vagyok.

Egyébként a kampányban mi is megkaptuk tőlük, hogy neonácik vagyunk, Benjamin Netanjahu pedig olyan, mint Orbán Viktor, Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan kombinációja.

– Milyen a kapcsolat az új amerikai adminisztrációval?

– Benjamin Netanjahu és Joe Biden negyven éve barátok, még abból az időből ismerik egymást, mikor Netanjahu az ENSZ-ben szolgált. Szóval biztos vagyok benne, hogy együtt tudunk működni, még ha nem is értünk egyet mindenben. Összességében remek a viszonyunk az Egyesült Államokkal, a legfontosabb szövetségesünk, amit biztosan nem fogunk lecserélni másra.

– Várható változás az Ukrajnával kapcsolatos politikában?

– Először is tájékoztatásra várunk, még nincs a birtokunkban minden információ, amely alapján meghatározhatnánk a külpolitikánkat. Humanitáriusan sokat segítünk Ukrajnának, de katonailag én a semlegességet szorgalmazom, elvégre az oroszok itt vannak a szomszédunkban a szíriai határon. Ráadásul Ukrajna ellenünk és az oroszpárti palesztinok mellett szavazott az ENSZ-ben.

Személyes véleményem szerint amennyiben az ukránok továbbra is Izrael ellen szavaznak a nemzetközi intézményekben, akkor nem kellene nekik katonai támogatást adnunk. Valamit valamiért.

– Mi lesz még külpolitikájuk legfontosabb feladata?

– A legfontosabb, hogy meggátoljuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. A második, hogy meggátoljuk az úgynevezett atomalku megújítását, ugyanis szerintünk ez szintén egyenes utat jelent a nukleáris fegyverhez. Ehhez két dologra van szükség: egyrészt gazdasági szankciókra, másrészt katonai elrettentésre, hogy kétszer is meggondolják, mit tesznek. Szeretnénk ezekbe bevonni Szaúd-Arábiát is, amellyel ugyan nincs hivatalos diplomáciai kapcsolatunk, de a viszony egyre jobb.

Borítókép: Eli Hazan, a Likud külügyi igazgatója, Benjamin Netanjahu tanácsadója (Fotó: Eli Hazan)