Észak-Koreába visszatért a legyőzött vírus

Ötnapos lezárást rendelt el Phenjanban az észak-koreai vezetés szerdán egy gyorsan terjedő légúti betegségre hivatkozva – hívta fel a figyelmet az NK News angol nyelvű Észak-Koreával foglalkozó hírportál. A felszólításból nem derült ki, hogy a kommunista ország vezetése a koronavírus terjedése miatt rendelte-e el a kijárási tilalmat. Kedden már számítani lehetett a szigorításra, amikor arról szóltak a hírek, hogy a lakosság élelmiszert halmozott fel a lezárásokra készülve.

A „speciális járványellenes időszak” részeként a majd hárommilliós lakosságot naponta négyszeri lázmérésre kötelezték, amely eredményét telefonon kell bejelenteniük a kórházaknak.

Észak-Korea csak tavaly ismerte el az első koronavírusos beteget, majd hamar bejelentette, hogy teljes győzelmet aratott a vírus felett. Phenjan sosem adott információt arról, hogy mennyi Covid-fertőzöttet igazoltak a 25 milliós országban – noha a tesztelések alacsony száma miatt az információk egyébként sem lettek volna pontosak.

Az egyetlen korábban közölt adat a kórházban, lázzal kezelt betegeket összesítette, amely a csúcsidőszakban elérte a 4,8 milliót. Ám ezek az adatok a nyár közepe óta már nem érkeztek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) régóta megkérdőjelezi Phenjan Covid-statisztikáit és azt, hogy valóban sikerült megfékezni a járványt.

Észak-Korea felelőtlenül, idő előtt kiáltott győzelmet a koronavírus felett, hiszen a hőmérséklet esésével a Covid könnyen újraéled

– vélekedett az egyik szöuli elemző. Phenjant az elmúlt hetekben szibériai hideg érte el, így a hőmérséklet mínusz húsz Celsius-fok alá esett.

Noha azt egyelőre nem tudni, hogy más városokban is hasonló lezárásokat terveznének, a dél-koreai határhoz közeli Keszong városában intenzív tájékoztató kampányba kezdtek, hogy minden dolgozó önkéntesen tartsa be a járványt megfékező szabályokat munkája során és azon kívül is.

Észak-Korea a járvány kezdete óta szigorú blokádot tart fent, a kereskedelmi kapcsolatait pedig csak Kínával nem szakította meg teljesen. Szakértők szerint Észak-Koreában működik a világ egyik legrosszabb egészségügyi rendszere, a kórházak rosszul felszereltek és elavultak, kevés intenzív osztállyal, míg a Covid-kezelésre szolgáló gyógyszerek hiányoznak. Feltételezések szerint a remeteállamban senkit sem oltottak be a koronavírus ellen.