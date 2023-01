Háborog a lengyel jobboldali sajtó az uniós zsarolás miatt

Mivel a legfőbb kormányerő, a Jog és Igazságosság (PiS) két képviselője is a törvénymódosítás ellen szavazott, a kormánynak az ellenzékre is szüksége volt, amelynek legtöbb tagja tartózkodott a voksolás során. Ők azzal érveltek: nem akarják megakadályozni, hogy Lengyelország uniós forrásokhoz jusson. Azonban azt is jelezték: a parlament felsőházában, a szenátusban (ahol szűk többségben vannak) végrehajtják azokat a módosításokat, amelyeket a kormány a szejmben elvetett. A kormány szerint viszont ezek a módosítások sértenék az Európai Bizottsággal kötött megállapodást, s tovább késlekedne Lengyelország kifizetése. Az ügyet tovább bonyolítja, hogy Andrzej Duda köztársasági elnök jelezte: amikor elé kerül a törvény, nem fog beleegyezni a lengyel alkotmányos rendet sértő semmilyen előírásba.

Borítókép: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójára érkezik 2022. december 15-én (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)