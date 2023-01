Harry „dollármilliókért vetette a busz alá saját családját”

A The Guardianhez hasonlóan a BBC is arról ír: a könyvben érezhető egyrészt az amiatti keserűség, hogy Harry herceg nem léphet a trónra, s bátyja árnyékában csupán „tartalék” – erre utal a könyv címe is (Spare) –, másrészt az édesanyja, a fiatalon elhunyt Diana hercegné halála okozta szomorúság is, ami tinédzserkorában kábítószer-használatra késztette s arra, hogy egy jósnő segítségével próbáljon kapcsolatba lépni anyjával. Vilmossal ráadásul közösen autóval megtették azt az utat is Párizsban, ahol 1997-ben Diana halálos balesetet szenvedett – Harry így próbálta feldolgozni édesanyja elvesztését, de a gyászt még inkább felerősítette.