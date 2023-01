Jeffrey Sachs: Semleges országoknak kell közvetíteni Oroszország és Ukrajna között

Oroszország és Ukrajna esetében sem valószínű, hogy döntő katonai győzelmet arat a folyamatban lévő háborúban: mindkét félnek jelentős esélye van arra, hogy végzetes vereséggel kerüljön ki a háborúból – érvelt a The Economist című brit hetilap hírportálján megjelent publicisztikájában Jeffrey Sachs amerikai közgazdász. A Mandiner által is szemlézett elemzés szerint Ukrajnának és nyugati szövetségeseinek kevés esélye van arra, hogy kiszorítsák Oroszországot a Krímből és a Donbász térségéből, míg Oroszországnak kicsi az esélye arra, hogy Ukrajnát megadásra kényszerítse. „Amint azt Joe Biden októberben megjegyezte, a háború eszkalációja az első közvetlen fenyegetést jelenti a »nukleáris armageddonnak« a 60 évvel ezelőtti kubai rakétaválság óta” – fogalmazott Sachs, majd hozzátette: a világ többi része is szenved mellette, bár nem a csatatéren küzd.

Európa valószínűleg recesszióban van. A fejlődő gazdaságok növekvő éhínséggel és szegénységgel küzdenek. Az amerikai fegyvergyártók és a nagy olajcégek azonban jól járnak, még akkor is, ha az amerikai gazdaság általánosan romlik. A világ közben megnövekedett bizonytalansággal, megszakadt ellátási láncokkal és a nukleáris eszkaláció súlyos kockázatával küzd

– érvelt az amerikai közgazdász. Sachs úgy látja, a konfliktus egy másik okból is folytatódhat: egyik fél sem látja a lehetőségét egy végrehajtható békemegállapodásnak. „Az ukrán vezetők úgy vélik, hogy Oroszország a harcok szüneteltetését az újrafegyverkezésre használná fel. Az orosz vezetők eközben úgy vélik, hogy a NATO a harcok bármilyen szünetét Ukrajna arzenáljának bővítésére használná fel. Ezért úgy döntenek, hogy inkább most harcolnak, minthogy később egy erősebb ellenféllel nézzenek szembe” – írta az elemző, aki szerint egy békemegállapodásban biztosítani kellene Ukrajna szuverenitását és biztonságát, míg a NATO-nak meg kell ígérnie, hogy nem terjeszkedik kelet felé.

Kompromisszumokat kellene kötni a Krím és a donbaszi régió tekintetében, ha máshogy nem is, esetleg a konfliktusok befagyasztására és a demilitarizálására.

– vélekedett a közgazdász. Sach úgy látja, a rendezés akkor lesz fenntarthatóbb, ha magában foglalja a szankciók fokozatos megszüntetését is, illetve ha Oroszország és a Nyugat egyaránt hozzájárul a háború sújtotta területek újjáépítéséhez. A közgazdász azzal érvel, hogy a siker attól is függ, hogy ki vesz részt a béke megtalálásában és érvényesítésében, hiszen a harcoló felek maguk nem tudnak egyedül békét teremteni. A legfontosabb strukturális megoldás tehát az, hogy további semleges feleket vonnak be a béke érdekében.

Borítókép: Ukrán katona egy 120 mm-es aknavetővel lövi az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyec-medencében levő Bahmutban 2023. január 11-én. Bahmut és Szoledár város térsége az utolsó olyan terület Donyeck megyében, amely még ukrán ellenőrzés alatt áll, és hónapok óta ádáz harcokat folytatnak érte az orosz és az ukrán erők (Forrás: MTI/AP/Jevhen Maloletka)