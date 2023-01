„Magyarország tudja, hogyan kell ellenállni”

A könyv témája azt járja körül, hogyan váltotta fel a fejlett nyugati társadalmakat naggyá tevő értékeket valami egészen más, ami éppen ellenkezőleg, letaszítja az élről a fejlett világot − kezdte beszédét Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója Marguerite A. Peeters Kulturális kihalás című könyvének bemutatóján csütörtökön Budapesten. A stratégiai igazgató megjegyezte, a szerzőnőnek nem ez az első könyve, amely a központ gondozásában jelenik meg, 2020-ban mutatták be Genderőrület című művét, amely olyannyira sikeres volt, hogy utat nyitott számos más, hasonló tematikájú könyvnek.

Küldetésünknek tartjuk, hogy olyan tendenciák ellen lépjünk fel, mint a kereszténység lerombolása, nemzetállamok eltüntetése, erről szól ez a mostani mű is

− fogalmazott Kovács István. A stratégiai igazgató rámutatott, azokat a morális etikai kódokat, amelyeknek alapja korábban a kereszténységben gyökerezett, nagyon tudatosan, jól előkészítve építik le nemzetközi szinten, helyére pedig új, szekularizált etikát állítanak. − Ennek vége reményeik szerint a globális kormányzat lesz − vélekedett Kovács István.

A rendezvényen felszólalt Párkányi Eszter, a központ elemzője is, aki elmondta, a szerző ezt a művet főleg azon nemzeteknek szánta, amelyeket még nem fertőzött meg a nyugati kulturális forradalom, mivel a csata már a fejlődő országokban zajlik. − A kulturális marxizmus több mint egy évszázada velünk van, ez idő alatt sok területen diadalmaskodtak, átalakították a legtöbb nyugati ember gondolkodását és erkölcseit − húzta alá a szakértő. Ezt követően hangsúlyozta, az embereket éberségre kell inteni, figyelmeztetni kell őket a kulturális marxizmusból fakadó veszélyekre, és tudatosítani kell bennük Európa megőrzésének fontosságát. − Ez a könyv nagyban hozzájárul ehhez − mutatott rá.

Magyarország és az Alapjogokért Központ tevékenysége fontos az egész világ számára

− kezdte előadását Peeters. Elmondta, ahogyan azt az évszázadok során mindig is tette, hazánk most is a keresztény értékek védelméért harcol, noha most más fegyverekkel. − A globális elit ma soft power technikákat alkalmazva támadja a tradicionális értékeket − húzta alá. Ilyen soft power technika például a globális elit által a berlini fal leomlását, a hidegháború végét követően létrehozott új nyelvezet, amelynek kulcsfontosságú kifejezései a nemi egyenlőség, klímaváltozás, másság és más, addig kevésbé népszerű kifejezések. Ezek együttesen egy szekuláris, posztmodern világnézetet alkotnak, amely szöges ellentéte az eddig ismert és tisztelt tradicionális, keresztény világképnek. Peeters elmondta, kutatásai során arra lett figyelmes, hogy a globális kormányzásra irányuló agendát a hidegháború alatt, egy kis, zárt elitcsoport kezdte el egyre erőteljesebben terjeszteni az olyan nemzetközi szervezeteken belül, mint például az ENSZ.

Mára − véli a szerző − ezen kis csoport a globális elitté nőtte ki magát, s befolyásuk alá került az összes nagyobb nemzetközi szervezet, médium, szolgáltatói ipar, vagy éppen oktatási intézmény.

Ezeken a csatornákon keresztül préselik át, erőltetik rá a társadalmakra agendájukat, amelynek végső célja a nemek és nemzetállamok eltörlése, a globális kormányzat létrehozása. Peeters ugyanakkor rámutatott, nincs még minden veszve, hiszen vannak olyan országok, mint például Magyarország, amelyek társadalmai és kormányzata képes ellenállni a nyomásnak.

Eljött az ellenállás ideje, Magyarország pedig tudja, hogyan kell ellenállni

− zárta szavait a szerzőnő.

Borítókép: Marguerite A. Peeters a budapesti konferencián (Fotó: Havran Zoltán)