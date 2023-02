A kijevi rendőrkapitányság futtatta a prostituáltakat

Korrupció és besúgók

Az SZBU – alighanem elrettentés céljából nyilvánosságra hozott – bejegyzései alapján gyakorta csapnak le olyanokra is, akik megpróbálják megdézsmálni a különféle segélycsomagokat. A háború kirobbanásának első évfordulójához közeledve még mindig rendszeres az is, hogy az oroszokkal kollaboráló ukránokon ütnek rajta. Ez jelentheti azt is, hogy a szankciókat megkerülve kereskednek az oroszokkal vagy oroszbarát ukránokkal, de akár azt is, hogy információkat adnak át az ellenségnek, netán konkrét támadásra készülnek.

Borítókép: Rajtaütés a kijevi prostituáltakon, akiket a rendőrség fedezett (Forrás: SZBU)