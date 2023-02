Kanadában is megtiltják a TikTok használatát

Kiberbiztonsági aggályokra hivatkozva a kanadai kormány letiltja a TikTok kínai közösségi média alkalmazás használatát a hivatalos, kormányzati eszközökről. A kiadott közlemény értelmében a mai napon „a TikTok alkalmazást eltávolítjuk a kormány által kibocsátott mobileszközökről. Ezen eszközök felhasználói számára az alkalmazás letöltése a jövőben is korlátozás alá kerül. A TikTok felülvizsgálatát követően megállapításra került, hogy az alkalmazás elfogadhatatlan kockázatot jelent az adatvédelemre és a biztonságra nézve”.

Hozzáteszik: a döntés elővigyázatossági okokból született, különös tekintettel a mobileszközökről gyűjtött információkra vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos aggályokra, a döntés összhangban áll nemzetközi partnereink megközelítésével is.

Ugyanakkor elismerik, hogy „jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az alkalmazás kormányzati információkat veszélyeztetett volna”.

A TikTok szóvivője csalódottságát fejezte ki a döntést illetően. A cég visszautasította a vádakat, és amellett érvelt, hogy a kínai kormány nem fér hozzá az általuk kezelt adatokhoz. Hozzátették: mindig készek tárgyalni a biztonsági aggályokról is.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a múlt héten az Európai Bizottság ugyancsak biztonsági aggályokra hivatkozva 32 ezer dolgozójának és munkatársának tiltotta meg a TikTok kínai közösségimédia-alkalmazás használatát. Az uniós irányelvben azonban a személyes mobileszközökön is megtiltotta a TikTok használatát, amennyiben azon hivatali munkát is végeznek a dolgozók. Az uniós testület ugyancsak kibervédelmi aggályokra hivatkozott.