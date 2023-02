Négy óra – átlagban ennyi ideig maradnak életben az ukrán katonák a keleti fronton

„Nincs hova menniük, még ha akarnának is, akkor sem tudnának hova menni. Tehát a valóság az, hogy még mindig sok civil van ott, akik beragadtak a háború közepébe” – magyarázta a tengerészgyalogos.

Írnak arról is, hogy korábban semmilyen katonai kiképzést nem kaptak a besorozott katonák, és nincs idő hosszas betanulásra, bár több ország is segítséget nyújt Ukrajnának ebben. Ennek ellenére a korábban civilként élő katonáknak olyan nehézségekkel kell szembenézniük a fronton, amelyekre szinte lehetetlen ilyen feltételek mellett felkészülni. Ráadásul, amint az a felvételeken is látszik, Bahmutban sokszor esélyük sincs a túlélésre.