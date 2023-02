Őrizetbe vett török vállalkozók, akiknek az épületei összedőltek a földrengésben

Egyetértenek az elemzők abban is, hogy nem csak az utóbbi években felhúzott épületekkel volt probléma, hanem a régebbiekkel is, melyeket nem építettek át vagy erősítettek meg az új építkezési előírásoknak megfelelően. A katasztrófa sújtotta területeken emiatt több épületet is el kellett bontani. „Az épületek lebontása egyértelműen hiányosságra vagy valamilyen hibára utal” – magyarázta a Hürriyet török napilapnak Nusret Suna, az isztambuli építőmérnöki kamara igazgatótanácsának alelnöke.

Mi az az építési amnesztia?

Elemzők egy másik okot is emlegetnek annak kapcsán, hogy miért okozhatott ekkora pusztítást a földrengés, mégpedig az építési amnesztiát. 2018-ban ugyanis Ankara a gazdasági növekedés értelmében amnesztiát adott azoknak a vállalkozóknak, akik korábban nem tartották be a biztonsági előírásokat a munkálatok során. A The New York Times amerikai napilap értesülései szerint az intézkedés több mint 438 ezer embert érintett, akik az amnesztia nélkül nem tudták volna befejezni építkezési munkálataikat. A közvélemény egy része nem tartja kizártnak, hogy ehhez a hatóságok lefizetésére is szükség volt.

Mentőalakulat tagjai egy romeltakarítást végző munkagép mellett a dél-törökországi Kahramanmarasban 2023. február 14-én. Fotó: Tolga Bozoglu/MTI/EPA

Mekkora lehet a földrengés okozta kár?

Noha pontos adatok nincsenek arra vonatkozóan, mennyibe fog kerülni Ankarának a katasztrófa sújtotta városok újjáépítése, az első becslések már megjelentek. A török vállalkozásokat összefogó szövetség hétvégi jelentése szerint 84,1 milliárd dollárba kerülhet az újjáépítés: ez az összeg tartalmazza a lakóházak felhúzását, az infrastruktúra helyreállítását, valamint otthontalanná váltak százezreinek ellátását. Recep Tayyip Erdogan török elnök ígéretet tett arra, hogy egy éven belül újjáépítik az elpusztított épületeket. Mindezek mellett pedig nem kizárt, hogy a török építőiparban újabb szigorítások lépnek életbe a jövőben, amely egy újabb tétel a földrengés okozta károk számláján.

Borítókép: Összedőlt ház romjai mellett alszik egy férfi a törökországi Kahramanmarasban 2023. február 13-án, hét nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,8-es erősségű földrengés után (Fotó: MTI/AP/Halil Hamra)