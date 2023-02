Uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben

Ami az elsőt illeti – és ennek alighanem az ukrán elnök is súlyt ad majd –, terítéken lesz az Oroszország elleni tizedik szankciós csomag kivetése. Olaf Scholz német kancellár is azt ígérte tegnap, hogy tovább szigorítják majd a büntetőintézkedéseket. – A támadás megindításának évfordulójára, február 24-re tervezett szigorítás világos üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arról, hogy nem valósulnak meg imperialista tervei – üzente.

Hogy mi fér még a tizedik csomagba? Az Európai Parlament nemrégiben elfogadott állásfoglalása szerint a legérzékenyebb pont, hogy a nukleáris erőművek működéséhez szükséges fűtőelemek szállítását, a nukleáris együttműködéseket is betiltanák.

Mint arra Hortay Olivér, a Századvég elemzője rámutatott, az óriási probléma ezzel az, hogy számos európai erőmű orosz fűtőelemet használ, amelyek egyes létesítmények esetében csak több év alatt, másoknál egyáltalán nem helyettesíthetők. Ezeken kívül teljes embargót vezetnének be az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagokra, továbbá az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek használatát is felfüggesztenék – miközben ezek lényegében már nem is működnek. A célkeresztben tehát ismét az energetika áll, ami tovább drágíthatja az elektromos áramot.

Érdekes napirendi pont lesz a migráció kérdése is, amelyben mintha lassú fordulat érne az unióban.

Egyre erősödnek azok a hangok, amelyek azt követelik, hogy a közösség anyagilag is járuljon hozzá a külső határok védelméhez, akár a kerítések építéséhez. Karl Nehammer osztrák kancellár tegnap egyenesen vétóval fenyegetőzött, amennyiben az uniós csúcson nem állapodnak meg az illegális bevándorlás visszaszorítását szolgáló konkrét lépésekről.