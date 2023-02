Végleg elfogadták a spanyol transztörvényt

A transztörvény a végső jóváhagyás ellenére is okozott kormányon belüli feszültséget. A volt alelnök, Carmen Calvo másodjára is megszegte képviselőcsoportja szavazási fegyelmét és tartózkodott. Továbbá a szenátusban is akadt egy szocialista képviselő, Susanna Moll, aki szintén elhatárolódott az új rendelkezésektől és nemmel voksolt a törvényre.

A Vox vezetője, Santiago Abascal a kongresszusi ülés után közölte: a transztörvény „összetéveszti a jogokat a kívánságokkal” és megsokszorozza majd azoknak a férfiaknak a számát, akik nővé változtatják magukat a „nemváltás elbagatellizálása” miatt. Véleménye szerint a törvény „szenvedést fog okozni a gyerekeknek és a serdülőknek”.

A Néppárt (PP) a jóváhagyás után arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvény „visszafordíthatatlan problémákat fog eredményezni”, miután „nem biztosít megfelelő védelmet a kiskorúaknak”.

Elsősorban arra utaltak, hogy a fiatalok körében többen a tinédzserkorban tapasztalható általános identitászavar miatt kérik majd a nemváltást, szélsőségesebb esetben viszont megeshet, hogy egy, már megkezdett hormonterápia után jönnek rá arra, hogy hibás döntést hoztak. A párt úgy véli, hogy a transztörvény a „csak az igen jelent igent” törvény „remake”-je lesz, mely körül hetek óta tombol a botrány mind politikai, mind társadalmi körökben.

A szintén az Irene Montero vezette egyenlőségi tárca által rosszul kidolgozott jogszabályoknak köszönhetően ugyanis mostanra több száz szexuális bűnöző büntetését enyhítették, miközben a törvény célja épp ennek ellenkezője volt, vagyis hogy védje a nőket az erőszaktevőktől.

A kormánykoalíción belüli feszültségek múlt héten érték el tetőpontjukat. Miután nem sikerült közös nevezőt találni a törvény módosítása kapcsán, a szocialisták bejelentették, hogy egyoldalúan átírják a benne foglaltakat, hogy útját állják a szexuális bűnözőknek adott kedvezményeknek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)