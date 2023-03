Már a Wall Street Journal is arról ír, hogy nem működnek az Oroszország elleni szankciók

Bő egy évvel a háború kitörése után, úgy tűnik, az Oroszországra kiszabott nyugati szankciók mégsem működnek elég hatékonyan. Ennek egyik fő oka pedig, hogy a vártnál sokkal kevésbé bizonyult hatékonynak az Amerikai Egyesült Államoknak és szövetségeseinek azon képessége, hogy ők diktálják a globális kereskedelmi áramlásokat a csúcstechnológiás termékek, például a mikrocsipek vagy az úgynevezett félvezetők esetében – olvasható a Wall Street Journal cikkében.

A portál szerint míg az Egyesült Államokból, az Európai Unióból és Japánból származó félvezetők, gépek és egyéb berendezések Oroszországba történő exportja meredeken visszaesett, addig a szankciókhoz szkeptikusan álló ázsiai és közel-keleti országokban – például Kínában, Törökországban és Hongkongban – működő cégek továbbra is eladnak efféle árukat Oroszországnak. Mind az orosz vámügyi adatok, mind a Kínából, Törökországból vagy más érintett országokból származó adatok azt erősítik meg, hogy a csúcstechnológiás termékek kereskedelmi forgalma 2022 eleje óta átrendeződött.

E tekintetben pedig az USA és az Európai Unió számára különösen Kína jelent hatalmas dilemmát.

Mekkora Kína csippotenciálja?

Kína a Föld legnagyobb csipfelhasználója, a világtermelés 45 százaléka itt kerül beépítésre. A távol-keleti óriás 2021-ben csipvásárlásra 432 milliárd dollárt költött, ez több, mint az évi kínai kőolaj- és gabonabehozatal összesített értéke. Ennek zömét okostelefonba, számítógépekbe, autókba építik be, persze a polgári felhasználással nincs is semmi baj. A gond ott kezdődik, hogy az amerikai vállalatok és néhány külföldi cég is nemtörődöm módon, csak a profitot szem előtt tartva, a legfejlettebb elektronikai alkatrészekkel látják el a feltörekvő államot, amelynek szándékai az amerikaiak szerint nem mindig békések. A Kína kezébe került fejlett csipek egy része rakéták irányzójába, drónokba vagy éppen hiperszonikus fegyverekbe került.

A technológiai szankciók további fokozása sikerrel járhat, ám az is könnyen megeshet, hogy mindez egyszerűen arra készteti majd Kínát, hogy tovább növelje az Oroszországnak nyújtott segítséget

– jegyzi meg a portál.

– Ha megpróbáljuk elfojtani a Kínából érkező félvezető-szállítmányokat, az akár működhet, ugyanakkor vissza is üthet, és még jobban megronthatja az amúgy is feszült kínai–amerikai kapcsolatokat – világít rá a dilemmára a cikk.

A fejlett világ kereskedelmi partnereitől Oroszországba irányuló export mértéke 2022 februárja óta csökken. A Németországból érkező havi orosz export – dollárban kifejezve – körülbelül 60 százalékkal, míg az olaszországi és japán export 30 százalékkal esett vissza.

Törökország és Kína nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz

A fenti adatokkal szemben a Törökországból Oroszországba érkező export azonban nagyjából megduplázódott – körülbelül havi egymilliárd dollárra tehető –, ami valamivel nagyobb összeg, mint amennyit Olaszország szállított a háború előtt az oroszoknak. Törökország az ENSZ adatai szerint 2021-ben körülbelül 831 millió dollár értékben importált tranzisztorokat, diódákat és hasonló félvezetőket, és ebből körülbelül 79 000 dollár értékben exportált Oroszországba. 2022-ben közel 1,7 milliárd dollárt importált, amelyből 3,2 millió dollár értékben exportált Oroszországba.

A teljes cikk Wall Street Journal: Nem nagyon működnek az oroszok elleni szankciók címen érhető el a Mandiner oldalán.