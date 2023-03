Berlin az uniós menekültügyi reform megvalósítását sürgeti

A jövő tavaszi európai parlamenti választásokkal záruló törvényhozási ciklus végéig meg kell valósítani az Európai Unió menekültügyi rendszerének reformját – jelentette ki a német belügyminiszter pénteken Berlinben öt tagállam képviselőivel folytatott megbeszélése után.

Nancy Faeser a belga, a francia, az olasz, a spanyol és a svéd kormány migrációs és menekültügyi kérdésekkel foglalkozó tagjával tartott találkozó után kiemelte, az uniós tagállamoknak a nyár végéig meg kell állapodniuk annak érdekében, hogy jusson idő az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásra.

Hangsúlyozta, hogy ha nem születik reform, veszélybe kerül a belső határok állandó ellenőrzése nélküli schengeni térség.

Svédország is látja ezt a veszélyt, és senki sem akarja, hogy idáig fajuljon a dolog

– hangsúlyozta Anders Hall, a svéd bel- és igazságügyi minisztérium államtitkára. Jelenleg Svédország tölti be az EU Tanácsának soros elnökségét, a stafétát július 1-jén adja át Spanyolországnak.

Több uniós tagállam, leginkább a nyugat-európai országok azt szorgalmazzák, hogy ott bírálják a menedékkérelmeket, ahol a migránsok először lépnek be az EU területére. A déli államok mint Olaszország és Görögország ugyanakkor ellenzik a javaslatot, hiszen már így is ők viselik leginkább az Afrika és a Közel-Kelet felől érkező tömegek terheit.

Nancy Faesar azt is elmondta, a felelősségvállalás és a szolidaritás elvére kell építeni az új rendszert, amelynek a menedékkérők tagállamok közötti önkéntes alapú szétosztását is tartalmaznia kell

– írta meg az MTI. Faeser beszámolójából kiderült, önkéntes alapon eddig leginkább Németország vett át bevándorlókat, 427 embert Olaszországból és 93 menedékkérőt Ciprusról.

A német belügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a határkerítések részben hozzátartoznak a rendszerhez, ha a közösség külső határának biztosítását szolgálják, de a reform célja nem a bezárkózás. A kerítés felállítása és annak finanszírozása heves vitákat szül az Európai Unióban. Bár Brüsszel konkrétan falak vagy kerítések építésére továbbra sem ad pénzt, más határvédelmi eszközökre, így például gépjárművekre, őrtornyokra, megfigyelőtechnológiára még többet fordítana.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb adatai szerint óriási növekedés tapasztalható a bevándorlásban. Tavaly mintegy 881 200 menedékkérő nyújtott be első alkalommal nemzetközi védelem iránti kérelmet az Európai Unió valamely tagállamában, ami az előző év 537 400-at is meghaladó adataihoz képest 64 százalékos emelkedést jelent. A legtöbb nemzetközi védelem iránti kérelmet Németország (217 735) hatóságaihoz nyújtották be. Ezzel szemben a legalacsonyabb arányt (öt) Magyarországon, majd Szlovákiában (92) és Csehországban (127) figyelték meg – írta meg lapunk is.