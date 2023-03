Egyre feszültebb a kanadai–amerikai viszony a migrációs helyzet miatt

Rekordmagas az illegális migránsok száma

Özönlenek az illegális bevándorlók az Egyesült Államokból Kanadába, ami beárnyékolja a két ország kapcsolatát. Joe Biden amerikai elnök március végén Ottawába látogat, ahol várhatóan az egyre feszültebb migrációs helyzet is terítéken lesz a közte és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök közötti megbeszélésen.

Kanada és az Egyesült Államok 2002-ben írt alá egy migrációs megállapodást, amely mindkét országnak lehetővé teszi, hogy visszafordítsa azokat a menedékkérőket, akik már átutaztak egy biztonságos országon. Ezalól azonban kivételt jelentenek a nem hivatalos határátkelőhelyek, mint például a két országot összekötő vidéki út, a Roxham Road. Az illegális átkelőt bevándorlók százai használják.

Az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan leállítsuk az illegális határátlépést, ha nemcsak a Roxham Roadot, hanem az egész határt lezárjuk a harmadik országokról szóló megállapodás újratárgyalásával

– tette hozzá Justin Trudeau.

Tavaly mintegy negyvenezren érkeztek illegális határátkelőkön Kanadába déli szomszédja felől, ami kilencszerese a 2021-es adatoknak – ekkor viszont a pandémia miatt még korlátozások voltak érvényben. Ugyanakkor a 2022-es belépések száma a koronavírus-járvány előtt mért adatokhoz képest is több mint a kétszeresére nőtt, 2019-ben közel 17 ezren közelítették meg az amerikai–kanadai határt.

A feszültséget pedig tetézi, hogy New York városa buszjegyeket osztogat az ott élő bevándorlóknak, akik el akarják hagyni az Egyesült Államokat.

– Segíteni szeretnénk a migránsokat abban, hogy stabilizálják az életüket – közölte a Reuters hírügynökség megkeresésére a polgármesteri hivatal szóvivője, Kate Smart.

Washingtonnak is meggyűlik a baja a bevándorlással

Egy 46 éves perui, aki korábban az Egyesült Államokba vándorolt, arról számolt be a hírügynökségnek, hogy amikor meghallotta, hogy New York ingyenes utazásokat biztosít, felszállt egy buszra a kanadai határhoz közeli Plattsburgh városában, majd a Roxham Roadon keresztül érkezett Kanadába, ahol benyújtotta a menedékkérelmét.

A New York-i kezdeményezés rávilágít arra, hogy már az Egyesült Államoknak is meggyűlik a baja az illegális bevándorlás kezelésével. Joe Biden kormánya nemrég kilátásba is helyezte, megnehezítené a bevándorlóknak, hogy menedékkérelemért folyamodjanak. Washington automatikusan elutasítaná azoknak a kérelmét, akik áthaladtak más országon is, mielőtt elérték az amerikai–mexikói határt. Az új terv elődje, Donald Trump migrációs politikáját tükrözi, annak ellenére, hogy a demokrata politikus 2021-es hivatalba lépésekor épp arra tett ígéretet, hogy visszaállítja a könnyű hozzáférést a menedékjoghoz.

A legújabb kormányzati nyilvántartásokból kiderült, hogy körülbelül kétszázezer, okmányokkal nem rendelkező migráns próbál meg havonta belépni az Egyesült Államokba. Washington szerint nincs más választásuk, mint cselekedni a növekvő migrációs nyomással szemben, különben az illegális átkelések száma napi 11 és 13 ezer közé fog emelkedni.