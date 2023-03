Évek óta először hallatja hangját a kazahsztáni ellenzék

Noha a tavalyi tüntetések nyomán csökkent az Amanat népszerűsége, a felmérések is a párt elsöprő győzelmét jósolják: az Amanat a voksok 43,6 százalékát szerezheti meg, második helyen a liberális-konzervatív Aq Jol párt végezhet a szavazatok 11,3 százalékával, harmadik helyre pedig a balközép Auyl kerülhet a szavazatok 9,9 százalékával. A két újonnan bejegyzett párt már némileg kevesebb voksot kaphat: becslések szerint a szavazók 6,2 százaléka fog voksolni a Respublica pártra, a Baytaq párt pedig a szavazatok 1,4 százalékát szerezheti meg.

Kazahsztán az orosz–ukrán háború árnyékában

A több mint egy éve tartó orosz–urán háború az Oroszországgal szoros kapcsolatban álló országokban is változást hozott. Vasa László ugyanakkor úgy látja, Kazahsztán külpolitikájában nem ment végbe jelentős változás: Asztana továbbra is szoros kapcsolatban van stratégiai szövetségeseivel, így Moszkvával és Pekinggel is. Hangsúlyozta: Kazahsztánnak nincs mozgástere arra, hogy lecserélje szövetségeseit, emellett sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem rendelkezik koncepcióval és stratégiával Közép-Ázsia vonatkozásában – habár Brüsszel igyekszik energiaimportot a térségből biztosítani.

Beszédes, hogy a kazah külügyminiszter jelezte Antony Blinken amerikai külügyminiszternek az asztanai látogatása során, hogy Kazahsztán sem oroszbarát, sem Nyugat-barát álláspontot nem képvisel, és kijelentette, hogy Kazahsztán továbbra is saját nemzeti érdekeinek megfelelően jár el, tekintettel a bonyolult nemzetközi helyzetre

– magyarázta a szakértő.

Leszögezte: „ez semmiképpen sem tekinthető külpolitikai fordulatnak, inkább a barátságos semlegesség jelének Oroszország irányába”.

Választási plakátok a kazah fővárosban, Asztanában 2023. március 14-én, néhány nappal az előrehozott parlamenti választások előtt. Fotó: Meiramgul Kussainova/AFP/Anadolu Agency

Stratégiai magyar–kazah kapcsolatok

Vasa Lászlóval a magyar–kazah kapcsolatok alakulásáról is beszélgettünk, melyek álláspontja szerint továbbra is kiválóak, kiemelten stratégiaiak.

Kazahsztánnak fontos szerepe lesz a hazai energiaimport diverzifikálásában főleg, ha nagyobb kapacitással képes majd működni a középső folyosó (Middle Corridor), amely a Kaszpi-tengeren, Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon keresztül szállítja a kazah olajat és gázt Közép-Európába

– ismertette.

Annak kapcsán pedig, hogy a Mol még idén gázmezőt kezdhet kitermelni a közép-ázsiai országban, rámutatott: a magyar vállalat már évek óta megjelent Kazahsztánban, több száz millió dollárt befektetve, ami éppen most fordult termőre.

Mit kell tudni Kazahsztánról? A több mint 2,7 millió négyzetkilométer területű közép-ázsiai ország északon Oroszországgal, keleten Kínával, délen Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal és Türkmenisztánnal, nyugaton a Kaszpi-tengerrel határos. A 19 milliós lakosság 68 százaléka kazah, 19,3 százaléka orosz, a többi egyéb nemzetiségű; 70,2 százalék a muszlim, 26,2 százalék az ortodox keresztény vallást követi. A főváros Asztana, a főváros szerepét 1997 óta betöltő települést 2019. március 20-án az elnöki tisztségről lemondott Nurszultan Nazarbajev tiszteletére Nur-Szultánná nevezték át, majd a 2022 szeptemberében visszakeresztelték Asztanának. Kazahsztán rendkívül gazdag természeti erőforrásokban: a kőolaj- és a földgáztemérdek sok külföldi befektetőt vonzott az országba. A kőolaj a legfontosabb bevételi forrás, melyet Oroszországon keresztül exportálnak. A 2022 februárjában kezdődött orosz–ukrán háború következtében kialakult európai energiaválság csillapítására Kazahsztán – saját szénhidrogén-potenciálját felajánlva – alternatív szállítási folyosók kialakítását szorgalmazza.

