Kiáltvány a székely önrendelkezésért a székely szabadság napján

Székelyföld autonómiájának megteremtése nemcsak a magyarok, hanem a többségi társadalom érdeke is – mondta a székely szabadság napja alkalmából tartott marosvásárhelyi ünnepi rendezvényen Szili Katalin. A miniszterelnöki megbízott arról is beszélt, hogy most, a háború árnyékában is fontos az autonómiával foglalkozni, ahogyan a béke megteremtése is fontos. Megemlítette azt is:

Európa tizenhat országában létezik autonómiát élvező közösség, s ezek mind fejlett, virágzó gazdasággal rendelkező térségei a kontinensnek.

A nagy rendőri jelenlét mellett zajlott marosvásárhelyi rendezvényen a vártnál kevesebben vettek részt, néhány százan hallgatták az ünnepi beszédeket. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszédében elmondta: kedvezőtlen külső körülmények közepette kell akadályfutást folytatni az erdélyi magyar nemzeti közösség legfőbb célkitűzése, a tényleges szabadságát biztosító közösségi önrendelkezés kivívása érdekében. A Székelyföld területi autonómiáját követelő kiáltványt Izsák Balázs olvasta fel.

A szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke kiemelte: a dokumentum nem sérti Románia területi egységét, a Székelyföldön élő románok érdekeit, de Románia alkotmányát sem.

Az ünnepi beszédek után a résztvevők Marosvásárhely főterére, a prefektúra épülete elé vonultak. A Székelyhon beszámolója szerint a csendőrök előbb mellékutcákba terelték, majd a központban a járdára szorították a felvonulókat. A székelyek kiáltványát nem a kormány helyi képviselője, a prefektus, hanem az intézmény egyik képviselője vette át a szervezőktől. Ezt követően adták át az autonómia szolgálatáért járó Gábor Áron-díjakat.

Idén a kitüntetést Szili Katalin és Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár vehette át.

A miniszterelnöki megbízott 2013-ban az elsők között állt ki az SZNT polgári kezdeményezése mellett. Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár húsz éve segíti tanácsaival, javaslataival a Székely Nemzeti Tanács munkáját, és ezek a javaslatok, tanácsok elmélyült tudáson alapuló elméleti ismeretektől egészen a mozgalmi ötletekig terjednek.