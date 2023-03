Biden és von der Leyen arra készül, hogy Peking fegyverekkel segíti Moszkvát

Múlt csütörtökön ukrajnai, amerikai, kanadai, lengyel, japán, dél-koreai és a balti országok vezető diplomatái már összeültek, hogy megtárgyalják, hogyan válaszoljanak Peking lépésére, ha mégis szállít fegyvert. Egy névtelenséget kérő diplomata azonban arra figyelmeztetett a megbeszélésen, Brüsszel nem léphet anélkül, hogy ne lennének konkrét bizonyítékok arra, Kína fegyvereket szállított az oroszoknak.

Ha viszont ez megtörténik, azzal Peking egyértelműen átlépi a vörös vonalat

– tette hozzá.

Egyelőre egyik ország kezében sincsenek erre vonatkozó bizonyítékok. Egy minapi interjúban Joe Biden is arról beszélt, nem számít arra, hogy Kína fegyvereket szállítana. Antony Blinken amerikai külügyminiszter azonban arra figyelmeztetett, Peking most is kiáll Moszkva mellett, és John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője is hasonló gondolatokat fogalmazott meg. A politikus szerint ugyanis az Egyesült Államoknak és nyugati szövetségeseinek készen kell állniuk arra, ha a kínai vezetés a fegyverszállításra szánná el magát.

A hírekre a kínai külügyminisztérium is reagált, bírálva Washingtont a rájuk vonatkozó rágalmakért. Peking egyúttal azzal kapcsolatban is kifejezte nemtetszését, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Tajvannak és katonai támogatást nyújt Ukrajnának is.

Von der Leyen amerikai látogatása előtt azonban Kanadába utazik a hét elején, ahol Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel ül tárgyalóasztalhoz. Miután az Európai Unió a közös lőszervásárlásokhoz tömbön kívüli partnereket keres, ezért a kanadai megbeszélés is kulcsfontosságú lehet. Uniós tisztviselőket idézve a Politico arról számolt be, érdeklődtek a projekt iránt a norvégok és a kanadaiak is. Egyelőre azonban egyik ország védelmi minisztériuma sem erősítette meg hivatalosan az elhatározását.