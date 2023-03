Orosz nagykövet: Magyarország az oroszellenes szankciók következményeivel szembesül

A diplomata a nyugati szankciók kapcsán annak is hangot adott, hogy álláspontja szerint egyre negatívabban hatnak az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés minden területére, beleértve a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokat is.

A budapesti orosz nagykövetség épülete. Fotó: Wikipedia

Jevgenyij Sztanyiszlavov az interjú során a budapesti nagykövetséget érő oroszellenes akciókról is beszámolt: „szervezőik elsősorban az ukrán diaszpóra és a magyar ellenzéki körök, melyek támogatják a kijevi rezsim militáns érzelmeit”. Kiemelte a magyar rendőrség szerepét ezekben az ügyekben, ami biztosítja a közrendet, valamint minimalizálja a diplomáciai képviselet és a személyzet biztonsági kockázatait.

Újratárgyalhatják a magyar–orosz gázszerződést

Az orosz nagykövet arról is Magyarország és Oroszország közötti gázszerződésekről is beszélt a RIA Novosztyinak: ismertette, hogy az orosz Gazprom és a magyar MVM a közeljövőben újratárgyalhatja 2021 szeptemberében kötött hosszú távú, évente 4,5 milliárd köbméternyi földgázra szóló szerződést. Jevgenyij Sztanyiszlavov szerint erre az uniós gázárplafon miatt lehet szükség, amelyet Moszkvával szemben vezettek be a tavalyi év végén.

Ha Magyarországnak a gázárplafon nehézséget okoz, akkor lehet szó arról, hogy a szerződésben előírtaknak megfelelően újratárgyalják a megállapodás feltételeit a felek

– tette hozzá.

Romlik a kárpátaljai magyarok helyzete

Az interjú során a Kárpátalján élő magyar közösség helyzete is szóba került. Jevgenyij Sztanyiszlavov hangsúlyozta, hogy a magyar kormány prioritása a kárpátaljai magyarok jogainak védelme, amely évről évre egyre rosszabb állapotba kerül „Kijev ukranizációs politikájának következtében”. Emlékeztetett a tavaly decemberben elfogadott, Ukrajna nemzeti kisebbségeit érintő új törvényről is, melynek értelmében „szeptember elsejétől Kárpátalján 99 iskola és két egyetem nem taníthat magyar anyanyelvén és valóban a bezárás veszélye fenyegeti őket”.

Tehát, Magyarország vezetése és polgárai jobban értik, mint máshol Európában, hogy mi Kijev politikája a kisebbségekkel szemben

– fűzte hozzá.

Borítókép: Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete (Fotó: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon)