Rendkívüli titoktartás mellett egyeztetett Joe Biden és Olaf Scholz

Németország egyik legjelentősebb katonai segítsége Ukrajna számára a Leopard harckocsik szállítása, amit január végén jelentett be, és aminek a feltétele a hírek szerint német részről az volt, hogy – egyfajta szimmetria alapján – az Egyesült Államok is köteleződjön el. Az Egyesült Államok akkor azt jelentette be, hogy egy zászlóaljnyi Abrams harckocsit ad Ukrajnának. A német kancellár pénteki látogatását egy héttel később követi Ursula von der Leyen utazása. Az Európai Bizottság német elnöke a Fehér Ház pénteki közlése szerint tárgyal majd Ukrajna további támogatásáról, valamint az Egyesült Államok és az EU közötti együttműködés további elemeiről.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (j) Olaf Scholz német kancellárt fogadja a washingtoni Fehér Ház ovális irodájában 2023. március 3-án (Fotó: MTI/EPA/Sipa USA/Oliver Contreras)