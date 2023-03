Seymour Hersh: A CIA fedősztorit gyártott az Északi Áramlat felrobbantásáról

Alternatív változat a szabotázsakcióról

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) arra kérték, hogy a német hírszerzéssel együttműködésben gyártson egy olyan fedősztorit az Északi Áramlat 2 felrobbantásával kapcsolatban, amelyet alternatív változatként eladhatnának az amerikai és a német sajtónak – mutatott rá Seymour Hersh Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró legújabb cikkében.

Szivárgás az Északi Áramlat gázvezetéken 2022. szeptember 27-én Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség

Hersh hat hete tette közzé egy másik írását, amelyben névtelen kormányzati forrásokra hivatkozva azt állítja, maga Joe Biden amerikai elnök adta ki a parancsot az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték elleni szabotázsakcióra, és a tervezésből Washington mellett a CIA is kivette a részét.

Az újabb leleplezés

Az újságíró The Cover-Up (A leleplezés) című cikkében arról beszél, hogy az általa felfedett történet Németországban és Nyugat-Európában nagy visszhangot kapott, ám az Egyesült Államokban szinte teljesen elhallgatták azt. A Fehér Ház „hamisnak és teljes kitalációnak” minősítette az újságíró cikkét. Hersh kifejtette, két héttel ezelőtt Olaf Scholz német kancellár washingtoni látogatását követően

az amerikai és a német hírszerző ügynökségek hamis fedősztorikkal látták el a The New York Times amerikai napilapot és a Die Zeit című német hetilapot, hogy megcáfolják azt a jelentést, amely szerint Biden és amerikai ügynökök felelősek a csővezetékek felrobbantásáért.

A szerző nem ismertette az újabb történeteket, ám nemrég az a hír látott napvilágot, hogy a német ügyészség szerint ukránok hajtották végre az Északi Áramlat elleni műveleteket. A The New York Times arról számolt be, nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vagy a kormány bármely tisztviselője tudott volna előzetesen az akcióról vagy segített volna annak megszervezésében. Az amerikai jelentés szerint orosz és/vagy ukrán állampolgárok felelősek a robbantásokért. A hírszerzés egyúttal leszögezte: biztos, hogy a résztvevők között nem voltak amerikaiak és britek.

Az Északi Áramlat gázvezeték három csövén tavaly szeptemberben észleltek gázömlést, majd az ügyben illetékes svéd és dán hatóságok megállapították, hogy szabotázsakció történt, de nem neveztek meg felelőst. A gázvezeték elleni támadás a földgáz árának megugrásához vezetett, már a szabotázsakció után mindössze két nappal húsz százalékkal megemelkedett.