A briteket okolja Berlin a Szudánban kialakult káoszért

Miután a brit erők a szudáni hadsereg engedélye nélkül landoltak a fővároshoz, Kartúmhoz közeli katonai repülőterén múlt hétvégén, a létesítményt lezárták más országok gépei előtt is, amelyek az evakuálások végrehajtása miatt érkeztek az afrikai országba – mondták a BBC brit közszolgálati médiának magas rangú német politikusok. Álláspontjuk szerint az Egyesült Királyság gépeinek be nem jelentett érkezése bonyodalmat okozott más országoknak is, akik szintén légi úton tervezték kimenekíteni állampolgáraikat. A BBC azt írta cikkében, a briteknek fizetniük kellett a szudáni hadseregnek, hogy elhagyhassák a repülőteret.

Felszállásra készülnek a német hadsereg katonái. Szudánba tartanak állampolgáraik evakuálására. Fotó: Jana Neumann / Bundeswehr

A németek szerint a nézeteltérés okozta egyeztetések miatt fél napot vesztettek, ám London úgy látja, nem felelős az evakuációs műveletek elhúzódása miatt. A brit védelmi minisztérium közleményében azt hangsúlyozta, szorosan együttműködtek francia, amerikai és német kollégáikkal is.

„Teljesen képtelenség azt állítani, hogy a szudáni hadsereg engedélye nélkül szálltunk le az országban. Volt engedélyünk” – tette hozzá a minisztérium.