Orbán Viktor győzelmét Brüsszelből is elismerték

Jelentős sikerként jellemzi a magyar kormányfő washingtoni látogatását az egyik brüsszeli hírportál – hívja fel a figyelmet az Origo. A lap szerint az Orbán Viktor által elért eredmények egyaránt köszönhetők az amerikai kormányzat egyértelmű elkötelezettségének a konzervatív vezetők támogatása iránt és a Donald Trump amerikai elnökkel ápolt kiváló személyes kapcsolatának.

Munkatársunktól
2025. 11. 10. 20:30
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP
Az EUobserver brüsszeli hírportál elismerte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki találkozója jelentős sikerként könyvelhető el a magyar kormányfő számára – írja az Origo.

Orbán Viktor a brüsszeli hírportál szerint is sikert aratott Washingtonban
Orbán Viktor a brüsszeli hírportál szerint is sikert aratott Washingtonban (Fotó: Getty Images via AFP)

A megbeszélés eredményeként Magyarország felmentést kapott az orosz olajimportra vonatkozó amerikai szankciók alól, ami komoly diplomáciai és energiapolitikai áttörést jelent – emeli ki a baloldali médium, amely szerint a megbeszélés célja kettős volt: egyrészt enyhíteni az új szankciók jelentette energiapolitikai fenyegetést, másrészt demonstrálni a két vezető közötti partnerség mélységét és jellegét.

A magyar delegáció jól előkészített gazdasági csomaggal érkezett, amely több fontos elemet tartalmazott. Ezek közül kiemelkedik a Westinghouse-szal kötött 114 millió dolláros megállapodás a Paks I reaktorok üzemanyag-ellátásáról, valamint egy 600 millió dolláros memorandum az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról. Emellett egy 700 millió dolláros védelmi beszerzési csomag is szerepelt a tárgyalások napirendjén – sorolta a tárgyalás eredményeit az EUobserver.

A lap szerint a találkozó valódi jelentősége azonban túlmutat a konkrét megállapodásokon. Az energetikai együttműködés új iránya Magyarország energiaimportjának diverzifikációját vetíti előre, ami geopolitikai szempontból az Orbán-kormány külpolitikájának egyik legjelentősebb elmozdulását jelentheti Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta.

Az amerikai LNG-szállítási szándéknyilatkozatot ha önmagában forradalmi léptékűnek nem is, de mindenképpen fontosnak tartja, mondván az egy „lépés az energiadiverzifikáció felé”.

A brüsszeli médium szerint a találkozó sikere lehetővé teszi Orbán Viktor magyar miniszterelnök többirányú külpolitikájának folytatását.

Egyúttal kiemelte Donald Trump elkötelezettségét a konzervatív vezetők támogatása iránt, és kritizálta az amerikai elnök döntését, hogy felmentést adott Magyarország számára a szankciók alól, mondván ez gyengítheti Washington pozícióját az orosz fosszilis üzemanyagok más fő vásárlóival, például Indiával és Kínával szemben.

Az európai érdekelt feleknek azonban továbbra is oka van az aggodalomra – írja a lap, hozzátéve, hogy Trump beavatkozásának mértéke legalább annyira magyarázható az amerikai adminisztráció azon szándékával, hogy fellépjen a konzervatív szövetségesek érdekében, mint Orbán és Trump személyes kapcsolatával. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

