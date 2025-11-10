Orbán Viktor győzelmét Brüsszelből is elismerték

Az EUobserver brüsszeli hírportál elismerte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki találkozója jelentős sikerként könyvelhető el a magyar kormányfő számára – írja az Origo.

Orbán Viktor a brüsszeli hírportál szerint is sikert aratott Washingtonban (Fotó: Getty Images via AFP)

A megbeszélés eredményeként Magyarország felmentést kapott az orosz olajimportra vonatkozó amerikai szankciók alól, ami komoly diplomáciai és energiapolitikai áttörést jelent – emeli ki a baloldali médium, amely szerint a megbeszélés célja kettős volt: egyrészt enyhíteni az új szankciók jelentette energiapolitikai fenyegetést, másrészt demonstrálni a két vezető közötti partnerség mélységét és jellegét.

A magyar delegáció jól előkészített gazdasági csomaggal érkezett, amely több fontos elemet tartalmazott. Ezek közül kiemelkedik a Westinghouse-szal kötött 114 millió dolláros megállapodás a Paks I reaktorok üzemanyag-ellátásáról, valamint egy 600 millió dolláros memorandum az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról. Emellett egy 700 millió dolláros védelmi beszerzési csomag is szerepelt a tárgyalások napirendjén – sorolta a tárgyalás eredményeit az EUobserver.

A lap szerint a találkozó valódi jelentősége azonban túlmutat a konkrét megállapodásokon. Az energetikai együttműködés új iránya Magyarország energiaimportjának diverzifikációját vetíti előre, ami geopolitikai szempontból az Orbán-kormány külpolitikájának egyik legjelentősebb elmozdulását jelentheti Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta.