Donald TrumpOrbán ViktorMagyarországcsaládgazdaság

Orbán Viktor: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek + videó

Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni tárgyalása után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek, amelyek nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem a gazdaság technológiai színvonalát is emelik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 20:47
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI
„Már most is 100 ezer magyar embernek ad megélhetést 1400 amerikai vállalat. Na ezt most még jobban felpörgetjük: nemcsak mennyiségben, minőségben is!” – írta bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd. Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt az univerzumban, azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg a saját maga és a családja kenyerét

 – mondta legújabb videójában a kormányfő.

„Az ilyen munkalehetőségek száma nőni fog. Ezek a beruházások egyébként jellemzően mind magas technológiai minőségű beruházásokat jelentenek. Tehát nem csak a munkahelyteremtés szempontjából fontosak, hanem a magyar gazdaság technológiai színvonalát is emelik, eddig is emelték és emelni is fogják” – tette hozzá.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

