Orbán Viktor: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek + videó

„Már most is 100 ezer magyar embernek ad megélhetést 1400 amerikai vállalat. Na ezt most még jobban felpörgetjük: nemcsak mennyiségben, minőségben is!” – írta bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.
Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd. Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt az univerzumban, azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg a saját maga és a családja kenyerét
– mondta legújabb videójában a kormányfő.