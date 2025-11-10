Magyar PéterTisza Pártmentelmi jog

Magyar Péter eltörölte volna azt, amivel most elkerüli a felelősségre vonást

Nicsak, ki üvölt? – csodálkozik Kocsis Máté

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 19:44
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az az ember beszél a mentelmi jog eltörléséről, aki jelenleg éppen a mentelmi joga mögé bújik. Az az ember ordibálja egy platóról, hogy ő majd tenni fog a mentelmi jog eltörléséért, akit most ezen keresztül irányítanak főnökei. Az a Magyar Péter beszélt hónapokon keresztül a mentelmi jog feleslegességéről, akit most csak ez ment meg attól, hogy felelősségre vonják azokért a bűnökért, amiket elkövetett.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt elnöke az egyik gyűlésén egy platóról ordibálva kijelentette, hogy „ha nem bűnözők a politikusok, akkor nincs szükség mentelmi jogra”.

Tényleg, Peti? És ezt pont te mondod? 

– reagált Magyar Péter kijelentésére Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője azért is tette fel ezt a kérdést, hiszen a Tisza-vezér jelenleg is csak a mentelmi jogát kihasználva tudja elkerülni azt, hogy eljárás indulhasson ellene korábbi tettei miatt.

Ezt a mentelmi jogot pedig nemrég nem is adták ki az Európai Parlamentben, amivel egyértelműen jelezték mindenki számára: Magyar Péter egy fogott ember, akinek végre kell hajtania a főnökei utasítását, cserébe pedig megmarad a mentelmi joga.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu