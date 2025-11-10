Magyar Péter eltörölte volna azt, amivel most elkerüli a felelősségre vonást

Az az ember beszél a mentelmi jog eltörléséről, aki jelenleg éppen a mentelmi joga mögé bújik. Az az ember ordibálja egy platóról, hogy ő majd tenni fog a mentelmi jog eltörléséért, akit most ezen keresztül irányítanak főnökei. Az a Magyar Péter beszélt hónapokon keresztül a mentelmi jog feleslegességéről, akit most csak ez ment meg attól, hogy felelősségre vonják azokért a bűnökért, amiket elkövetett.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt elnöke az egyik gyűlésén egy platóról ordibálva kijelentette, hogy „ha nem bűnözők a politikusok, akkor nincs szükség mentelmi jogra”.

Tényleg, Peti? És ezt pont te mondod?

– reagált Magyar Péter kijelentésére Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője azért is tette fel ezt a kérdést, hiszen a Tisza-vezér jelenleg is csak a mentelmi jogát kihasználva tudja elkerülni azt, hogy eljárás indulhasson ellene korábbi tettei miatt.

Ezt a mentelmi jogot pedig nemrég nem is adták ki az Európai Parlamentben, amivel egyértelműen jelezték mindenki számára: Magyar Péter egy fogott ember, akinek végre kell hajtania a főnökei utasítását, cserébe pedig megmarad a mentelmi joga.