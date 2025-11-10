Alex VesiaMajor League BaseballBlue JaysDodgerstragédiafeleség

Élete meccse előtt veszítette el újszülött lányát

Nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor a régóta várt első gyermekük megszületik végre-valahára, ám a kegyetlen sors csak perceket ad a szülőknek, hogy együtt lehessenek a kis jövevénnyel. Alex Vesia, a Los Angeles Dodgers dobója és felesége boldogan várta első gyermekét, ám a baseballsztár kislánya nem sokkal a megszületését követően elhunyt. Vesiával duplán bánt el a sors, hiszen a családi tragédia miatt kénytelen volt élete meccséről, a Toronto Blue Jays elleni bajnoki döntőről lemondani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 19:40
Alex Vesia és családja teljesen maga alatt van az újszülött kislány halála miatt
Alex Vesia és családja teljesen maga alatt van az újszülött kislány halála miatt Forrás: BBC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha nagyon számítottak remek játékára, a Los Angeles Dodgers egyik legjobb dobója nélkül is győzelmet aratott a Toronto Blue Jays ellen és megnyerte az amerikai Major League Baseball bajnokság döntőjét (World Series). Persze a csapat azonnal kijelentette, ez a minimum, amit megtehettek Alex Vesia érdekében, ugyanis a 29 éves dobójátékos és felesége a közösségi oldalukon hozták nyilvánosságra, hogy nagyon várt kisbabájuk az életét veszítette közvetlenül a szülést követően. A Dodgers természetesen Vesiának és családjának ajánlotta fel a bajnoki győzelmet.

Alex Vesia és felesége mindössze percekig érezhette magát boldog szülőnek
Alex Vesia és felesége mindössze percekig érezhette magát boldog szülőnek (Fotó: BBC)

Alex Vesia szívszorító üzenetben köszönt el a kislányától

A BBC megemlékezése szerint Vesia és felesége közös posztban köszönt el az újszülöttől, amelyben az első, egyben az utolsó közös fényképüket is nyilvánosságra hozták.

 – Sterling Sol Vesia! Kis angyalkánk, örökké szeretünk és mindig velünk vagy. A gyönyörű lányunk október 26-án vasárnap a mennyországba ment. Nincsenek szavak arra a fájdalomra, amin keresztülmegyünk, de a szívünkben őrizzük, és becsüljük minden vele töltött percet. A családom nevében köszönöm a Dodgers és az egész baseball társadalom támogatását ebben a roppant nehéz helyzetben. Külön szeretnénk köszönetet mondani az orvosoknak, a kórház személyzetének, akik mindent megtettek kislányunk életének megmentéséért – írta az Instagramon Alex Vesia.

A Dodgers és az ellenfél játékosai is tisztelegtek Vesia előtt

Klubja, a bajnoki döntőt vívó Dodgers csak annyit közölt nagyon szűkszavúan a Major League Baseball weboldalán, hogy Vesia azért hagyta ki a döntőt, mert éppen ez idő alatt várta feleségével első gyermekét. Sőt, magáról a tragédiáról is hallgattak egészen addig, amíg a gyászoló szülők nyilvánosságra nem hozták kislányuk halálhírét.

Mindenesetre a finálé harmadik meccsén a Vesia helyére lépő dobók megtisztelték őt azzal, hogy felírták a mezszámát, az 51-est a sapkájukra, és a hatodik találkozón már a Blue Jays dobói is hasonló módon fejezték ki együttérzésüket a gyászoló sztárral és családjával.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.