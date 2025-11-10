Élete meccse előtt veszítette el újszülött lányát

Noha nagyon számítottak remek játékára, a Los Angeles Dodgers egyik legjobb dobója nélkül is győzelmet aratott a Toronto Blue Jays ellen és megnyerte az amerikai Major League Baseball bajnokság döntőjét (World Series). Persze a csapat azonnal kijelentette, ez a minimum, amit megtehettek Alex Vesia érdekében, ugyanis a 29 éves dobójátékos és felesége a közösségi oldalukon hozták nyilvánosságra, hogy nagyon várt kisbabájuk az életét veszítette közvetlenül a szülést követően. A Dodgers természetesen Vesiának és családjának ajánlotta fel a bajnoki győzelmet.

Alex Vesia és felesége mindössze percekig érezhette magát boldog szülőnek (Fotó: BBC)

Alex Vesia szívszorító üzenetben köszönt el a kislányától

A BBC megemlékezése szerint Vesia és felesége közös posztban köszönt el az újszülöttől, amelyben az első, egyben az utolsó közös fényképüket is nyilvánosságra hozták.

– Sterling Sol Vesia! Kis angyalkánk, örökké szeretünk és mindig velünk vagy. A gyönyörű lányunk október 26-án vasárnap a mennyországba ment. Nincsenek szavak arra a fájdalomra, amin keresztülmegyünk, de a szívünkben őrizzük, és becsüljük minden vele töltött percet. A családom nevében köszönöm a Dodgers és az egész baseball társadalom támogatását ebben a roppant nehéz helyzetben. Külön szeretnénk köszönetet mondani az orvosoknak, a kórház személyzetének, akik mindent megtettek kislányunk életének megmentéséért – írta az Instagramon Alex Vesia.

A Dodgers és az ellenfél játékosai is tisztelegtek Vesia előtt

Klubja, a bajnoki döntőt vívó Dodgers csak annyit közölt nagyon szűkszavúan a Major League Baseball weboldalán, hogy Vesia azért hagyta ki a döntőt, mert éppen ez idő alatt várta feleségével első gyermekét. Sőt, magáról a tragédiáról is hallgattak egészen addig, amíg a gyászoló szülők nyilvánosságra nem hozták kislányuk halálhírét.

Mindenesetre a finálé harmadik meccsén a Vesia helyére lépő dobók megtisztelték őt azzal, hogy felírták a mezszámát, az 51-est a sapkájukra, és a hatodik találkozón már a Blue Jays dobói is hasonló módon fejezték ki együttérzésüket a gyászoló sztárral és családjával.