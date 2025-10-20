Home run Óbudáról Amerikába – Morua Márkó San Diegóban folytatja

Major League BaseballMorua MárkóÓbudai Baseball Egyesület

Fantasztikus magyar sikersztori baseballban. Egy „családi vállalkozás” bebizonyította, hogy Óbudáról is el lehet jutni az amerikai profi ligába. Moruáék sokat tettek ezért. A 16 éves Morua Márkó már túl van a szerződés aláírásán, és jöhet számára az amerikai kaland, amely élete legkeményebb próbatétele is lesz egyben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 16:50
Nagy kaland vár Amerikában a fiatal magyar sportolóra Fotó: Magyar Nemzet
A fővárosban, a III. kerületi Aranyos utcai baseballpályán őszi fűillat keveredik a frissen szórt por szagával. Helyenként érezni a Liszt Ferenc repülőtér felől emelkedő utasszállítók erejét – olyankor a beszélgetés résztvevője is megemeli kissé a hangját, hogy hallható maradjon. A nap alacsonyan jár, a gyepen gyerekek szedegetik a labdákat, a háttérben az óbudai távhőközpont és kilátótorony sziluettje rajzolódik a felhőkre. Innen indult Morua Márkó, az első magyar baseballjátékos, aki szerződést kapott a Major League Baseball egyik klubjától – a San Diego Padres-től.

Morua Márkó
Morua Márkó hamarosan Amerikába költözik
Forrás: Magyar Nemzet

Morua Márkó óriási lehetősége

Még csak tizenhat éves, de a tekintete már profi. Ahogy beszél, egyszerre van benne a tinédzser lazasága és egy veterán sportoló tudatossága. 

„Ötéves korom óta itt vagyok a pályán. 

Apukám is baseballozott, ő az edző, és övé a pálya. Szó szerint itt nőttem fel, reggeltől estig ütöttük a labdát.

Aztán hozzáteszi, mintha csak mellékesen mondaná: „Tenerifén kezdődött minden. Ott figyelt fel rám egy játékosmegfigyelő. Azt mondta, ha komolyan gondoljuk, költözzünk oda – hát odaköltöztünk.”

Két év Spanyolország, majd újabb ugrás a baseballvilág legkeményebb és legeredményesebb iskolájába, Dominikára, ahol csak kevesen kapnak szerződésajánlatot. Márkó köztük volt.

A pálya szélén apja, Morua Roberto, az Óbudai Baseball Egyesület elnöke és a magyar válogatott szövetségi kapitánya figyeli fiát. Az ember, aki nemcsak nevelte, hanem edzette is – szó szerint a tenyeréből nőtt ki. „Nálunk ez családi örökség. Az apám hozta Magyarországra a baseballt, az életem az Óbudai Baseball Egyesületről szól. Ez a hely öt hektáron a mi világunk. Amikor Márkó hatévesen még homokozott itt, nem gondoltam, hogy tíz év múlva 110 méteres home runokat fog ütni.”

A fiatal elkapó a pálya közepén áll, pólóján és sapkáján a Padres-logóval.

Most is a San Diego szerelés van rajtam, ez mindig is az álmom volt. Ötéves korom óta erről beszéltem. Most, hogy sikerült, még nem is fogtam fel teljesen.

A januári indulás már fix: beköltözik a csapat San Diegó-i komplexumába, a profik közé. Onnantól csak edzés – minden mozdulatért, minden századmásodpercért meg kell dolgozni. „Most jön a legnehezebb rész” – mondja az apja. – „A játék eddig öröm volt. Mostantól verseny. De ő mindig is erre vágyott.”

Az Óbudai Aréna most szinte szent helynek tűnik. Itt minden egyes labda, minden dobás és minden kicsorduló izzadságcsepp egy családi történet része. Roberto két fiát is a pálya mellett nevelte. „A nagyobbik fiam, Martin is kint van Dominikán. Mindketten válogatottak. Olyan érzés ez, amit nehéz szavakba önteni – elmondhatatlanul büszke vagyok rájuk.”

Márkó céltudatosan éli a mindennapjait, de tudja, hogy nemcsak az élsportban kell képeznie magát. „Természetesen a tanulást sem szeretném elhanyagolni. Online tanulok, de a sport az első. Mégis fontos, hogy mindkettőre jusson idő” – mondja a fiatal játékos, aki már számolja a napokat a január 4-i San Diegó-i beköltözésig.

A San Diego Padres Kalifornia déli részének profi baseballcsapata, amely a Major League Baseball Nemzeti Ligájának nyugati csoportjában érdekelt. A klubot 1969-ben alapították, hazai meccseit a modern, tengerparti Petco Parkban játssza. A Padres kétszer jutott be a World Series döntőjébe (1984, 1998), a bajnoki trófea azonban még várat magára. Színei a barna és arany.

 

