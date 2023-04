A Wagner vezetője meglepő dolgot mondott Bahmutról

A tüzérségi lőszerek hiánya miatt a szükségesnél ötször nagyobbak a veszteségek Bahmutnál – mondta Jevgenyij Prigozsin Wagner-főnök egy orosz katonai bloggerrel szombaton megjelent interjúban. Az interjút az al-Dzsazíra pánarab hírügynökség szemlézte.

A Wagner nélkül bizonyosan fordulópont következhet Bahmutban

Prigozsin nem zárta ki, hogy amennyiben nem változik a helyzet, a kivonulást is fontolóra veheti.

Minden nap több ezer holttestet halmozunk fel, amelyeket koporsókba teszünk és hazaküldünk

– mondta. Hozzátette, Szergej Sojgu orosz védelmi miniszternek is levelet írt, amelyben lőszer-utánpótlást kért.

Ha a lőszerhiányt nem oldják meg, kénytelenek vagyunk – hogy ne csak futkossunk, mint a gyáva patkányok – vagy visszavonulni, vagy meghalni

– tette hozzá.

A veszteségek mindenesetre jelentősnek mondhatók. A Wagner-főnök a Telegram üzenetküldő alkalmazáson szombat este közzétett hangüzenetében azt mondta, hogy kilencvennégy harcost vesztett el a lőszerellátás hiánya miatt. „Ötször kevesebb lett volna, ha több lőszerünk lett volna” – fogalmazott. Prigozsin korábban azzal vádolta az orosz fegyveres erőket, hogy nem adják meg embereinek a szükséges lőszert. Oroszország legfelsőbb vezetőit is árulással vádolta.

Bahmut és „az élet útja”

Az orosz erők 10 hónapja próbálnak utat törni maguknak az egykor 70 ezer lakosú város romokban heverő maradványaiba. Bahmut logisztikai szempontok miatt, nevezetesen egy környező útvonal feletti irányítás megszerzése miatt is fontos.

Az oroszok már hetek óta az »élet útjának« elfoglalásáról beszélnek, valamint arról, hogy állandó tűzuralom alatt tartják

– mondta Szerhij Cserevatyi, a keleti ukrán csapatok szóvivője a Dzerkalo Tyzhnia helyi hírportálnak adott interjúban. „Ott valóban nehéz a helyzet... [de] a védelmi erők nem engedték, hogy az oroszok elvágják a logisztikánkat” – hangsúlyozta.

Az „élet útja” egy létfontosságú út a romos Bahmut és a közeli, nyugatra fekvő Csasohov Jar város között; alig több mint 17 kilométer hosszú. Szakértők körében egyetértés uralkodik arról, hogy Bahmut esetleges elestét követően Csasohov Jar lenne a következő, orosz ostrom alá kerülő város. Híradások ugyanakkor arról szólnak, hogy az ukrán erők már most is építenek ott védelmi állásokat, ráadásul az is a védelmi erők kezére játszik, hogy a város egy kisebb magaslaton található.

Borítókép: Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport vezetője egy videofelvétel képernyőképén (Fotó: AFP)