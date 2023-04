Kellemetlen baklövéssel indult Joe Biden írországi vizitje + videó

Nem indult túl gördülékenyen Joe Biden írországi látogatása, miután már érkezésekor egy újabb baklövéssel hívta fel magára a figyelmet. Az amerikai elnök ezúttal az új-zélandi All Blacks rögbicsapatot keverte össze a hírhedt Black and Tans nevű brit katonai egységgel, amely mintegy száz évvel ezelőtt az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) ellen harcolt – számolt be róla a Politico hírportál.

A ballépés különösen kellemetlen annak fényében, hogy Joe Biden büszkén hangoztatja írországi gyökereit, és a szerda este, Louth megyében megtartott beszédével is távoli rokona, Rob Kearney előtt akart tisztelegni. A híres rögbijátékos és csapata ugyanis 2016-ban legyőzte az új-zélandi All Blacks válogatottat, ami történelmi pillanatnak számított, hiszen 111 éve nem sikerült vereséget mérniük rájuk az íreknek.

Ő egy pokolian jó rögbijátékos, és pokolian megverte a Black and Tans-t

– igyekezett dicsérni rokona sikereit Biden a közönsége, köztük Micheál Martin külügyminiszter előtt.

A Black and Tans a brit biztonsági erők különleges egysége volt, amely az IRA lázadói ellen harcolt 1919és 1921 között, az ír függetlenségi háborúban.

A beszéd – amelyet Írország közszolgálati rádió- és televíziótársasága, az RTÉ élőben közvetített – futótűzként terjedt a közösségi médiában. Néhányan bejegyzésükben felsorolták a visszavonult hátvéd pályafutásának eredményeit, humorosan megjegyezve, hogy Rob Kearney legnagyobb sikere mégis az volt, amikor egy évszázaddal ezelőtt vereséget mért a brit erőkre is.

A baklövést követően azzal már senki nem is törődött, hogy Biden még csak ki sem tudta ejteni az ír akcentusnak megfelelően rokona, Kearney nevét.

A demokrata párti elnök anyai ágon kötődik Írországhoz, ükapja, Owen Finnegan az 1840-es évek végén hagyta el a Louth megyei Carlingfordot, hogy Amerikába utazzon.

Dédapja, Edward Blewitt 1850-ben hagyta el a Mayo megyei Ballina várost szintén azért, hogy az Egyesült Államokba emigráljon.

Írország előtt az amerikai elnök Észak-Írországba is ellátogatott, a négynapos eseménysorozattal a Belfasti Egyezmény aláírásának 25. évfordulójáról emlékezik meg. Az úgynevezett nagypénteki megállapodás lezárta a közel harminc évig tartó észak-írországi zavargásokat, amelyek során a nacionalisták az Egyesült Királyságtól való függetlenedésért küzdöttek. A brit fennhatóság ellen és az ír sziget egyesítéséért egykor fegyverrel küzdő legnagyobb katolikus milícia, az IRA 1969-ben kezdődött terrorhadjáratának három évtizedében legalább 3500-an vesztették életüket – írta meg korábban lapunk is.

Az írországi út egyik legfontosabb eseménye, hogy Biden csütörtökön az ír parlamentben is felszólal.