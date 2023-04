Női papok, hangos királyi ima, más vallások vezetői – íme, az újdonságok Károly király koronázásánál

A koronázási ünnepségen, amely tele van újdonságokkal, a női papok is kiemelt szerepet kapnak, és maga a király is hangosan imádkozik majd. A keresztény szertartáson most először más vallások vallási vezetői is aktívan részt vesznek. Ez lesz az első koronázás, amelyen más, Nagy-Britanniában beszélt nyelvek is helyet kapnak: a himnusz walesi, skót és ír dialektusban is elhangzik majd.