Olaf Scholz gyenge vezetői képességeit és hiányzó hivatástudatát sejteti a The Economist

A The Economist legfrissebb számában hosszasan taglalták Olaf Scholz német kancellár kormányzási stílusának visszásságait. A brit lap egyebek mellett a Scholz és elődje, Angela Merkel között vont párhuzammal érzékeltette a jelenlegi vezető gyengeségeit. – Abban is éles a kontraszt kettejük között, hogy Merkel általában elsőként érkezett a kormányegyeztetésekre és koalíciós tárgyalásokra, ahonnan jellemzően utolsóként távozott. Emellett az előző kancellár ügyelt arra is, hogy minél több szereplővel beszéljen, s erre órákat áldozott. Ezzel szemben Scholz meglehetősen rövid és szűkre szabott egyeztetéseket tart, ráadásul leginkább egyszerre csak egyvalakivel beszél – írták. Egy meglehetősen epés mondatokkal Németország jelenlegi vezetőjének elhivatottságát is megkérdőjelezték:

„egy világhatalom vezetőjétől meglehetősen szokatlan módon Scholz ragaszkodik ahhoz, hogy az ebédjét otthon, a feleségével közösen költse el, s ekkorra már a munkahelyi problémákról sem nagyon akar hallani a német kancellár, aki ilyenkor egy jó könyvbe szeret temetkezni, az olvasás után pedig korán ágyba bújik.”

Az Economist szerint mindez ahhoz vezetett, hogy nemcsak a hárompárti koalíción belül váltak rendszeressé a komolyabb súrlódások, hanem már az USA-nak és több európai országnak – köztük Németország első számú szövetségesének, a franciáknak is – szaporodnak a konfliktusai a Scholz-adminisztrációval.