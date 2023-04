Szlovákia elleni magyar támadást emleget a volt kormányfő

Igor Matovic volt kormányfő, a legnagyobb szlovákiai kormánypárt, az OLANO elnöke is csatlakozott azokhoz a szlovák politikusokhoz, akik Magyarország-ellenes megjegyzéseikkel igyekeznek megnyerni a választókat. Szlovákiában ősszel előre hozott választásokat tartanak, a kampány pedig már javában folyik.

A pénzügyminiszter egymás után látogatja meg az ország járási központjait, ahol találkozókat szervez a helyiekkel.

Az egyik legfontosabb téma nem meglepő módon az ukrajnai háború, amelynek kapcsán Matovic rendszerint párhuzamot von a magyarok és a népirtó oroszok között

– számolt be róla a Paraméter szlovákiai magyar hírportál.

A kampánykörút során ugyanis gyakran firtatják a lakosok, miért gondolja Matovic azt, hogy ukrajnai fegyverszállítással véget érhet a háború. A Zsolna megyei Csaca városában a szlovák pénzügyminiszter a következő választ adta a kérdésre: – Most akkor képzeljük el, hogy a magyarok azt mondanák, hogy elveszik a mi Dél-Szlovákiánkat. Ön vagy bárki más, aki hazafinak érzi magát, nem kérné meg a lengyeleket, hogy adjanak fegyvereket? Vagy a cseheket, hogy védekezni tudjunk? Hogy a határok mögé szorítsuk a magyarokat, mert ez a mi hazánk? Ilyen helyzetben vannak az ukránok is, ha tetszik, ha nem. Az oroszok azt veszik most el, ami nem az övék, és ha a magyarok ugyanígy elvennék az ország déli részét, védekeznénk.

A példa ezután a besztercebányai régióban található Zsarnócán is elhangzott:

Hogyan viselkednél, ha – és egyáltalán nem mondom, hogy ilyen fenyegetne, ahogy azt Rastislav Kácer mondja – egy reggel bekapcsolnád a híreket, és azt hallanád, hogy Magyarország rárontott Dél-Szlovákiára? Fegyvert ragadnál, hogy megvédd az országot? Vagy azt mondanád, hogy vigyék csak, hiszen ott úgyis magyarul beszélnek

– intézte a szavakat Matovic a találkozó egyik résztvevőjének.

Rastislav Kácer külügyminiszter februárban több Magyarországot gyalázó kijelentést is tett. Először arról beszélt, fennáll a veszélye annak, hogy hazánk a következő években területi követeléseket támaszt Szlovákiával szemben. Bocsánatot nem kért azok után sem, hogy megjegyzéseivel diplomáciai konfliktust okozott, sőt folytatta a gyalázkodást, és azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök európai érdekeinek trójai falovává vált.

Matovic ekkor még megvédte Magyarországot a sértő vádakkal szemben. Úgy vélekedett, hogy Kácer – kijátszva a magyarkártyát – összeesküvés-elméleteket táplál a nyilvánosságban. Szerinte ez szorosan összefügg az előre hozott választásokkal, amelyeket szeptemberben rendeznek meg. Úgy tűnik azonban, hogy a választáshoz közeledve a magyarkártya kijátszásának a volt miniszterelnök sem tudott ellenállni.

Korábban lapunknak Kolek Zsolt, a Ma7 felvidéki magyar hírportál vezető szerkesztője megerősítette: a magyarkártyát akkor veszik elő Szlovákiában, amikor szavazatokat remélnek.

Az őszi választásokra készülő előrejelzésében az Ipsos közvélemény-kutató intézet egyébként mindössze hét százalékot mér az OLANO-nak. Az április közepén készült felmérésből kiderült, a Robert Fico vezette Irány–Szociáldemokrácia (Smer–SD) 16,8 százalékon áll. Eduard Heger jelenlegi ügyvezető miniszterelnök kormánya decemberben bukott meg egy ellene indítványozott bizalmi szavazáson a parlamentben.

Borítókép: Igor Matovic szlovák pénzügyminiszter, volt kormányfő (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)