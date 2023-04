Szüneteltetné az együttműködést Bosznia és a NATO között Milorad Dodik

Bosznia-Hercegovina fegyveres erői és a NATO hagyjanak fel a közös gyakorlataikkal, erre szólította fel az ország soros elnöki tisztét betöltő Zeljka Cvijanovicot találkozójuk alkalmával Milorad Dodik. A Boszniai Szerb Köztársaság elnöke szerint az együttműködésnek szünetelnie kell, amíg tart az ukrajnai konfliktus, de a szünet más országokra is kiterjedne. Dodik kijelentette, hogy a nyugati országok azt követelik Boszniától, hogy vezessen be szankciókat Oroszországgal szemben. „Azt kérik, hogy ne is kérdezzünk semmit, csak kövessük a politikájukat, de mi nem akarunk alávetettséget" – húzta alá a politikus. Dodik rámutatott, hogy a Boszniai Szerb Köztársaság nem kíván igazodni egyik oldalhoz sem.

Saját magunk akarunk dönteni az ügyeinkről. Én sem döntök a Nagy-Britanniával és az Amerikával kapcsolatos dolgokról, de nem akarom azt sem, hogy itt ők döntsenek

– tette hozzá az elnök.

Ahogyan az elmúlt harminc évben, úgy a továbbiakban is megvédi az Amerikai Egyesült Államok Bosznia területi integritását, szuverenitását és többnemzetiségét – írja közleményében az USA szarajevói nagykövetsége. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy Milorad Dodik boszniai szerb vezető szeparatista retorikája és elszakadással való fenyegetőzése felelőtlen, veszélyes és káros Bosznia eurointegrációs folyamatára nézve.