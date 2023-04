Új alkotmányt vezetne be Orbán Viktor szövetségese

Noha a kormány igyekezett megismertetni az új alkotmány részleteit a lakossággal, kevesen kételkednek abban, hogy nem lesznek bírálatok. A taskenti vezetést az elmúlt hetekben több kritika is érte, mondván, hogy az alkotmánymódosítás egyetlen célja, hogy Mirzijojev elnök meghosszabbítsa államfői ciklusát. Az tervezett intézkedések között szerepel ugyanis az is, hogy az elnöki mandátumot ötről hét évre hosszabbítanák, valamint kettőre korlátoznák, hogy egy politikus hányszor indulhatna az államfői pozícióért. Még olyan hírek is terjedtek, hogy a most második ciklusát töltő Mirzijojev újra indulhatna a következő elnökválasztáson. Eldor Tuljakov, a fővárosban működő Fejlesztési Stratégiai Központ vezetője azonban rámutatott, az alkotmánymódosítás célja, hogy az országot átalakító reformokat folytassák, valamint megerősítsék a demokratikus értékeket és az emberi jogokat.

Hozzátette, a következő elnökválasztásról és lehetséges indulókról nem esett szó az alkotmány kidolgozása során.

Üzbegisztán korábban a Szovjetunió részét alkotta, melynek összeomlásával a közép-ázsiai ország 1991-ben függetlenné vált. Az ország lakossága a 35 millióhoz közelít a Világbank adatai szerint, ám csupán becslések állnak rendelkezésünkre a teljes népességszámot illetően, ugyanis az utolsó népszámlálást még a szovjet időkben, 1989-ben tartották az országban. Becslések szerint a lakosság zömét az üzbégek teszik ki, arányuk 83 százalék körül mozog.

Borítókép: illusztráció: szavazatát adja le egy nő az üzbegisztáni elnökválasztáson Taskentben 2021. október 24-én. (Fotó: AFP/Vyacheslav Oseledko)