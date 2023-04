Zelenszkij: Ha az oroszok elérik az elnöki hivatalt, fegyvert fogtam volna

Ukrán tisztviselők ugyanis azt állítják, hogy az orosz hírszerző csapatok megpróbálták elérni Ukrajna fővárosát a háború első napjaiban, ám a Bankova utcáig, ahol az elnöki rezidencia is található, jutottak el. Más orosz erők is támadásokat indítottak Kijev ellen, de a külvároson túl már nem tudtak előrenyomulni. Ukrán tisztviselők több sikertelen szabotázskísérletről is beszámoltak a fővároson belül – írta vasárnap reggel a The Guardian brit napilap.

Senki sem esett volna fogságba, mert nagyon komolyan felkészültünk a Bankova utca védelmére. Az utolsó pillanatig ott lettünk volna

– magyarázta Zelenszkij, mi történt volna, ha az orosz erők megrohamozzák az elnöki hivatalt.

Borítókép: Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán katonák társaságában az északnyugat-ukrajnai Volhíniai területen 2023. április 19-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)