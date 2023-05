A Wagner vezetője azt állítja, nincsenek jelen Szudánban

Az orosz Wagner zsoldoscsoport nem tevékenykedik Szudánban, és nem vesz részt az ottani politikában azóta, hogy Omar el-Basírt a hadsereg tisztjei egy 2019-es felkelésben leváltották – közölte csütörtökön Jevgenyij Prigozsin, a csoport vezetője.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a múlt hónapban azt mondta, hogy aggódik a Wagner szudáni szerepvállalása miatt, bár bizonyítékokat nem közölt.

„A Wagner nincs jelen Szudánban” – mondta Prigozsin, a katonai magánvállalkozás alapítója egy, a Telegram-profilján közzétett hangfelvételen.

A Wagner soha nem keveredett bele a szudáni belpolitikai ügyekbe Omar el-Basír távozása után

– szögezte le.

Prigozsin cáfolta Jaszir al-Atta hadseregtábornok az Asark al-Avszat újságnak tett állítását is, miszerint a Wagner Szudánban, a darfúri Dzsebel Amer aranybányában tartózkodott. Atta azt is elmondta, hogy a bánya környékén az orosz zsoldosok egyik mesterlövészüket el is vesztették.

„Az egész világ tudja, hogy hol tevékenykednek” – mondta Atta az újságnak. Azt is elmondta, hogy Mohamed Hamdan Dagalo tábornok, közismert nevén Hemedti, aki a hadsereg ellen harcoló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erőket (RSF) vezeti, 53 tonna aranyat tart Oroszországban. Ez utóbbit független forrásból nem lehet megerősíteni.

Az egyesült államokbeli CNN hírtelevízió műholdképekre, illetve szudáni és térségbeli diplomáciai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport rakétákkal látja el a szudáni Gyorsreagálású Támogató Erőket, hogy segítse az ország hadserege elleni harcukat.

A források szerint a föld-levegő rakéták jelentősen megerősítették az RSF félkatonai harcosait és vezetőjüket, Mohamed Hamdan Dagalót, aki Abdel Fattah al-Burhan tábornokkal, a szudáni katonai uralkodóval és a fegyveres erők vezetőjével küzd a hatalomért.

A szomszédos Líbiában – ahol egy Wagner által támogatott tábornok, Kalifa Haftar hatalmas területeket ellenőriz – az elkészült műholdképek megerősítették az állításokat, mivel a Wagnernek tulajdonított támaszpontokon megnövekedett aktivitást mutattak.