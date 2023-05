Dühösek a lengyelek, mert Brüsszel megint rákényszerítené a migránsokat a tagállamokra

Ahhoz, hogy felfogjuk e javaslatok ocsmányságát, szégyenletes voltát, teljes erkölcstelenségét, le kell bontani őket a gyakorlati cselekvésre. Az EU kétszázmillió eurót adott Lengyelországnak az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére. Bármilyen aljasnak és cinikusan hangzik is, Brüsszel egy ukránra kevesebb mint kétszáz eurót fizetett – több mint százszor kevesebbet, mint egy németországi vagy franciaországi bevándorlóra. Brüsszelnek, Párizsnak és Berlinnek teljesen közömbös, hogy mi több millió háborús menekültet fogadtunk be, és hatalmas járulékos költségeket viselünk. Az is közömbös, hogy ezzel párhuzamosan hibrid háborút vívunk, védjük az EU határait.