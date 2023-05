Fokozódik a versenyfutás a csendes-óceáni szigetekért

A szerződésről hivatalos információt előzetesen nem tettek közzé, de várhatóan kiterjeszti az Egyesült Államok hozzáférését Pápua Új-Guinea katonai létesítményeihez, megerősítve a biztonsági kapcsolatokat a Csendes-óceán déli részén. A régió komoly stratégiai jelentőséggel bír, és Washington célja, hogy erősítse jelenlétét a térségben.

A várható megállapodás vitát váltott ki Pápua Új-Guineában, és az átláthatóság hiánya miatt a tartalmát illetően is aggodalmak merültek fel. A parlament jóváhagyását is igénylő paktum állítólagos tervezete kiszivárgott, és szakértők szerint jogi aggályok is felmerülnek a szöveggel kapcsolatban, írja a CNN. Mindazonáltal, ha aláírják, a megállapodás jelentős üzenet lenne a régió számára, amely azt jelzi, hogy Pápua Új-Guinea, a térség legnagyobb állama, biztonsági partnerként a Nyugathoz igazodik.

A lépés akár szakadáshoz is vezethet a régióban, tekintve, hogy a Salamon-szigetek viszont Kínával írt alá hasonló szerződést tavaly, ami sokkolta az Egyesült Államokat és szövetségeseit. Kína már hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít a térségre, 2013 és 2018 között például 400 százalékkal nőttek a kínai beruházások a térségben. Az ázsiai ország a Közép- és Dél-Amerika felé irányuló úgynevezett légi selyemút kezdeményezésben is fontos szerepet szán a szigetvilág országainak, többüket pedig stratégiai partnerévé is nyilvánította.

A Salamon-szigetekkel kötött megállapodást a nyugati szakértők azért is találták különösen aggályosnak, mert tartalmaz olyan kitételeket, amelyek lehetővé teszik a kínai hajók kikötését a szigeteken, sőt azt is, hogy az ázsiai ország csapatokat küldjön a szigetekre, hogy „megvédje a kínai személyzet és a főbb projektek biztonságát”. A szakértők szerint ez akár oda is vezethet, hogy Kína állandó támaszpontot létesíthet alig kétezer kilométerre Ausztrália partjaitól.

Fidzsi ugyanakkor épp idén mondta fel rendőrségi kiképzési megállapodását az ázsiai országgal. Mindeközben Ausztrália is készül aláírni saját biztonsági szerződését Pápua Új-Guineával.

A Pápua Új-Guineával kötendő védelmi megállapodás aláírása összhangban van az Egyesült Államok azon törekvéseivel, hogy korlátozza Kína befolyását a térségben. Azonban míg a kínai diplomácia magas szintű látogatásokkal is igyekszik javítani pozícióit, Joe Biden amerikai elnök az államadósság-plafonnal kapcsolatos tárgyalásra hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta a Pápua Új-Guineába tervezett útját, így Amerika Blinken külügyminiszter látogatásával és más várható diplomáciai kötelezettségvállalásokkal javítana a helyzeten.

