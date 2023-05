Megint szembeszállt az amerikai érdekekkel a francia elnök

Macron célja, hogy ne a francia adófizetők finanszírozzák a nem európai ipar fejlődését.

Az európai vezetők, köztük Macron is attól tartanak, hogy Biden 369 milliárd dolláros zöld támogatási csomagja hatással lesz az európai termelésre, és arra készteti a vállalatokat, hogy az USA felé forduljanak, hogy kihasználják a támogatások előnyeit. Az Európai Bizottság Dél-Koreával, Japánnal, Kínával és Oroszországgal együtt a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fordult az aggályaival, azt állítva, hogy az amerikai terv tisztességtelenül diszkriminálja a külföldi gyártókat.

A Macron által javasolt intézkedések egy hamarosan elfogadandó zöldipari törvényjavaslatban szerepelnek majd, amelyet várhatóan a kabinet jövőheti ülésén fogadnak el, parlamenti jóváhagyása pedig a nyárra várható. A Bruno Le Maire gazdasági és pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat egyéb, az amerikai csomag által inspirált intézkedéseket is tartalmaz majd, többek között adókedvezményeket olyan ágazatok számára, mint az akkumulátorok, a hőszivattyúk, a szél- és a napenergia. Macron szerint ezek 2030-ig húszmilliárd eurónyi új beruházást generálhatnak.

A franciáknak azonban nem csupán az amerikaiaktól van félnivalójuk az elektromos járművek és tágabban a zöldtechnológia piacán. Az amerikaiakhoz hasonlóan állami támogatásokkal segített kínai gyártók számára fontos célpont lett az európai, azon belül is a francia piac. Tekintve, hogy a kínai autógyártók már most is vezető szerepet töltenek be az akkumulátortechnológiában, Macron hasonló megközelítést szorgalmaz ebben a szektorban is, mégpedig uniós szinten.

