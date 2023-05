Nem támogatja Washington oroszországi célpontok támadását

A Fehér Ház közölte, hogy továbbra is gyűjtik az információkat a Moszkva területén becsapódó drónokról szóló jelentésekről. Később pedig megismételték, hogy Washington nem támogatja az Oroszországon belüli támadásokat, a kormány pedig arra összpontosít, hogy segítsen Ukrajnának visszaszerezni az Oroszország által elfoglalt területeket.

„Láttuk a híreket, és még mindig gyűjtjük az információkat a történtekről. Általánosságban elmondható, hogy nem támogatjuk az Oroszországon belüli támadásokat” – fogalmazott közleményében a Fehér Ház szóvivője, aki szerint Washington arra összpontosít, hogy Ukrajnát ellássa a saját szuverén területének visszafoglalásához szükséges felszereléssel és képzéssel, majd pedig rámutatott, hogy Kijevet is számos orosz támadás érte, csak májusban 17 támadássorozatot regisztráltak a hatóságok.

Oroszország szerint ukrán drónok kedden Moszkva jómódúbb negyedeire mértek csapást, olyan területekre, ahol Vlagyimir Putyin elnök és az orosz elit más tagjai laknak. Moszkva polgármestere szerint az incidensekben két ember megsérült.

Putyin szerint a keddi támadás kísérlet volt Oroszország provokálására, és az oroszok megfélemlítésére, majd pedig ígéretet tett arra, hogy megerősítik a főváros körüli légvédelmet.

Amint arról már beszámoltunk, kedd reggel robbanások rázták meg Moszkvát, több épületet is megrongáltak a drónok, az egyik még be is repült egy lakás ablakán, de szerencsére nem robbant fel.

Akkor a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek Gleb Babincsev, az NTI Aeronext egyesület főigazgatója azt állította, hogy a Moszkvát támadó drónok a balti államokból és Harkivból is érkezhettek.