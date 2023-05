Nyugati nyomásra enyhíthet semlegességi politikáján Svájc

Most egy olyan módosítást fontolgatnak, amely bizonyos körülmények között lehetővé tenné az átadást a megtámadott és védekező országoknak. Az átadás előfeltétele azonban az lehetne, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy az ENSZ Közgyűlése kétharmados többséggel elítélje a támadást. A részletekről még további tárgyalások várhatók. A törvényhozók szerint a reform megvalósítása legalább egy évet vesz igénybe. A módosításhoz népszavazásra is szükség lehet. Számos európai országhoz hasonlóan a svájci fegyveripar is változtatásokat sürgetett, mivel jövedelmező megrendelések elvesztésétől tart.

