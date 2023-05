Új, modernebb utakra lép a Vatikán

– Az olasz egység idejében a pápaságot megfosztották területétől. Hogyan működött ebben az időszakban az Apostoli Szentszék?

– Érdemes még az elején tisztázni, hogy a Vatikánvárosi Állam és az Apostoli Szentszék két különböző szervezet. Mindkettő szuverén, mindkettőnek a feje a római pápa és mindkettőnek külön jogrendje van.

Az Apostoli Szentszék a katolikus egyház központi kormányszerveit jelenti, élén a római pápával. A pápa hosszú évszázadokon át egyben államfő is volt, ezért is alakult úgy, hogy őt magát szuverénnek, tehát államfőnek tekintik és ismerik el. A katolikus egyháznak saját jogrendje van, amelyet kánonjognak hívnak.

Ez tulajdonképpen az egyház közösségének belső viszonyait szabályozza. A Pápai Állam a VIII. század óta létezett, saját területe volt, és egyfajta fizikai és megélhetési alapot biztosított a mindenkori római pápának, hogy a Szentszék működhessen, illetve hogy az egyetemes egyházat a pápa lehetőség szerint függetlenül kormányozhassa, mindenféle külső politikai vagy gazdasági befolyás nélkül. Az 1860-as években azonban fokozatosan elfoglalták a Pápai Állam területét, míg végül 1870. szeptember 20-án, Róma elfoglalásával ténylegesen megszűnt. Ennek ellenére a pápát ezután is szuverén államfőként ismerték el, diplomáciai kapcsolatai megmaradtak, az államok követeket küldtek hozzá. Így például az Osztrák–Magyar Monarchia továbbra is fenntartotta a kapcsolatokat az Apostoli Szentszékkel, majd 1920-tól Magyarország is. Ebben a hatvanéves időszakban amikor a pápának nem volt állama, mindenki számára világossá vált, hogy ez nem megfelelő helyzet. A megoldás 1929. február 11-én született meg, amikor a pápa és az olasz állam képviselői aláírták a lateráni szerződést (Patti Lateranensi). Az egyezmény azért jöhetett létre, mert Olaszország elismerte, hogy a pápával egyenrangú félként kell tárgyalni és megállapodni. Ennek az volt a lényege, hogy közös megegyezéssel létrehoztak egy független, szuverén államot, ami a pápa szuverenitásának és függetlenségének területi garanciáját tudta nyújtani. Így jött létre a Vatikánvárosi Állam. Tehát a római Vatikán-dombon kialakult városrészből létrehozott állam.

– A Vatikánvárosi Állam is rendelkezik minden olyan szervezettel, amely a független államok sajátja?

– Természetesen a Vatikánváros rendelkezik minden „kötelező” állami funkcióval és jellegzetességgel. Van saját rádiója, vasútállomása, bélyeget ad ki, valamint saját pénzt, zászlója, címere is van. Mindezeken túl saját jogrendje is van, 1929-ben XI. Piusz kiadta a Vatikánvárosi Állam első alaptörvényét, amely egészen 2000-ig hatályban maradt. Ekkor II. János Pál pápa egy új alaptörvényt adott az államnak. Erre azért volt szükség mert nyolcvan év alatt jelentős változások mentek végbe a világban és az egyházban: megtörtént a II. Vatikáni Zsinat, majd a pápa 1983-ban új egyházi törvénykönyvet adott ki. Olyan jelentőségteljes változások következtek be az egyház életében, amelyeknek érvényesülni kellett a Vatikánvárosi Állam működésében és jogi alapjában is.

– Miért volt szükség újabb reformra huszonkét év után? Mi indokolta egy újabb alaptörvény elfogadását?

– A Vatikán nem indokolta meg újabb reformok bevezetését, egyszerűn csak közzétették az új alaptörvényt. A kommentárokban azt lehet olvasni, hogy 2000 óta is számos változás történt, ami a Vatikánvárosi Állam működését is érintette. Ezek elsősorban a pénzügyi átláthatóságra és a visszaélések elleni küzdelemre vonatkoznak, valamint a saját igazságszolgáltatási rendszert is érintik.

– Milyen újdonságokat vezet be az új alaptörvény?

– Nagyon sok újdonságot abban az értelemben nem találunk, hogy Vatikánváros Államnak továbbra is az az alapja és célja, hogy a római pápa tevékenységét segítse, az Apostoli Szentszéknek otthont adjon. Ez egy funkcionális állam, nem valamilyen népnek, nemzetnek az életét szervezi meg, hanem a római pápa tevékenységét hivatott kiszolgálni, éppen ezért nem kell meglepődni, hogy a modern demokráciákban megszokott hatalommegosztás elvét itt nem követik. Így a törvényhozói, a végrehajtói és az igazságszolgáltatási hatalom a római pápa kezében összpontosul.